Der 24. Spieltag in der Rheinlandliga wird am Mittwochabend komplettiert. Dann treffen auf dem Kunstrasen in Mülheim-Kärlich die SG 2000 und die Spvgg EGC Wirges aufeinander – und damit zwei Teams, um die es um nicht mehr viel geht. Eigentlich.
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Mit einer Woche Verspätung wird am Mittwochabend (20 Uhr) der 24. Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga komplettiert. Denn während alle anderen Teams ihre englische Woche bereits hinter sich haben, müssen die SG 2000 Mülheim-Kärlich und die Spvgg EGC Wirges noch nachziehen – in einem Duell, in dem es für beide um nicht ganz so viel geht.