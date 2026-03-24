SG 2000 will’s besser machen Mülheim und Wirges sitzen am Mittwochabend noch nach Sina Ternis 24.03.2026, 12:00 Uhr

i Das Hinspiel in Wirges gewannen die Gastgeber um Mika Lewer (blaues Trikot) gegen die Spvgg Mülheim-Kärlich (hier mit Pascal Steinmetz) deutlich mit 4:0. Allerdings ist die EGC in dieser Spielzeit daheim deutlich erfolgreicher als in der Fremde. René Weiss

Der 24. Spieltag in der Rheinlandliga wird am Mittwochabend komplettiert. Dann treffen auf dem Kunstrasen in Mülheim-Kärlich die SG 2000 und die Spvgg EGC Wirges aufeinander – und damit zwei Teams, um die es um nicht mehr viel geht. Eigentlich.

Mit einer Woche Verspätung wird am Mittwochabend (20 Uhr) der 24. Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga komplettiert. Denn während alle anderen Teams ihre englische Woche bereits hinter sich haben, müssen die SG 2000 Mülheim-Kärlich und die Spvgg EGC Wirges noch nachziehen – in einem Duell, in dem es für beide um nicht ganz so viel geht.







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