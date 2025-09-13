Tabellenführer, zumindest für eine Nacht: Mit dem 5:3-Sieg über den SV Mendig hat die SG 2000 Mülheim-Kärlich zumindest bis Samstagnachmittag die Spitze der Rheinlandliga erklommen. Die zweite Hälfte ging allerdings an die Gäste.

Ohne Frage, die Freude über den Sieg überwog am Ende bei Nenad Lazarevic. Doch direkt darauf folgte beim Trainer der SG 2000 Mülheim-Kärlich auch Verärgerung. Darüber, dass seine Mannschaft beim 5:3 (3:0)-Sieg über den SV Eintracht Mendig in Halbzeit zwei noch drei Gegentore kassiert hatte. „Das muss nicht sein“, sagte der SG-Coach, dessen Team ungeachtet der Gegentore zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga erobert hat.

Gegen den Aufsteiger, der, anders als bei der 0:3-Niederlage gegen den Ahrweiler BC, dieses Mal wieder mit dem gewohnten 4-4-2-System begonnen hatte, zeigten die Hausherren einen „sehr reifen“ (Lazarevic) Start, gingen bereits nach sechs Minuten durch Martin Jacobs mit 1:0 in Führung. Nach einer Hereingabe von der linken Seite hatte der Stürmer am zweiten Pfosten komplett blank gestanden – vielleicht auch, weil Mendig auf Abseits spekuliert hatte – und musste nur noch seinen Fuß hinhalten. Drei Minuten später hätte es fast wieder geklingelt im SV-Kasten, als Niklas Ternes eine mustergültige Flanke von der rechten Seite brachte, sich Jacobs und Dominic Fuß beim Abschluss aber gegenseitig behinderten. Nach zwölf Minuten fiel dann doch der zweite Treffer. Dieses Mal war es Pascal Steinmetz, der als Abstauber fungierte. Zunächst war Jacobs noch an Mendigs Schlussmann Robin Rohr gescheitert, doch „Kalle“ Steinmetz war, im Stile eines Stürmers mit Torinstinkt, zur Stelle.

Gegentreffer zum 0:3 ärgert Mendigs Coach Damir Mrkalj aus zwei Gründen

„Ich hatte das Gefühl, dass wir bei den beiden Gegentoren noch zu aufgeregt waren“, fand Mendigs Coach Damir Mrkalj, der seinem Team deswegen keinen allzu großen Vorwurf machte. Was ihn allerdings ärgerte: das dritte Gegentor. Aus zwei Gründen: Zum einen, weil seine Mannschaft in dieser Phase den Respekt vor den Gastgebern abgelegt hatte und am Drücker, dem 2:1 vielleicht sogar näher als Mülheim dem 3:0 war. Zum anderen aber auch wegen der Entstehung des Tores: Mendigs Leonard Zerwas hatte zunächst einen Zweikampf an der Außenlinie gewonnen, doch anschließend waren seine Mitspieler nicht auf der Höhe. „Da hören alle auf zu spielen, das geht nicht“, sagte Mrkalj. Ternes jedenfalls hatte keine Probleme, bis zur Grundlinie vorzudringen und den Ball mit Wucht vors Tor zu bringen. Da stand Fuß goldrichtig und hatte musste die Kugel nur noch über die Linie drücken (45.+3).

„Ich habe in der Pause auch an die Ehre der Jungs appelliert.“

Mendigs Trainer Damir Mrkalj

Als der Pausenpfiff ertönte, saß der Mendiger Coach noch einige Minuten auf der Bank, ehe er den Weg in die Kabine antrat. Nicht, weil er wütend war, „sondern weil ich nachgedacht habe“, gab er später zu Protokoll. Seine Gedanken mündeten in einer Umstellung zur zweiten Hälfte: Der SV ging wieder zur defensiv ausgerichteten Fünferkette zurück, spielte nur noch mit einer Spitze. „Ich habe in der Pause auch an die Ehre der Jungs appelliert“, so Mrkalj.

Mülheim macht 30 Sekunden nach Wiederanpfiff den Deckel drauf, zumindest fast

Sein Gegenüber hatte indes wenig bis nichts am Auftritt seines Teams auszusetzen, zumindest bis dahin. Und auch nach Wiederanpfiff lief es erst einmal weiter rund für die Gastgeber: Nur 30 Sekunden waren gespielt, als Steinmetz auf 4:0 erhöhte. Die Sache schien klar, Mrkaljs Plan nicht aufzugehen.

Doch anschließend schaltete die SG 2000 den einen oder anderen Gang zurück – und brachte Mendig dadurch wieder ins Spiel zurück: Nach 56 Minuten erzielte Matthias Wengenroth nach einer Ecke das 1:4, nach 80 Dama Kanoute das 2:4. Beim einen oder anderen Zuschauer rund um den Mülheimer Hybridrasenplatz dürften da Gedanken an Spiele durch den Kopf geschossen sein, in denen die SG eigentlich komfortable Führungen aus der Hand gegeben hatte.

„Wir können hier gut und gerne auch sieben, acht Tore machen.“

SG-Trainer Nenad Lazarevic

Dieses Mal nicht, auch weil der eingewechselte Hendrik Hillen mit einem schönen Sololauf auf 5:2 erhöhte (83.). Das war allerdings immer noch nicht der Schlusspunkt in einer Partie mit ganz unterschiedlichen Phasen, mit hochklassigem Fußball auf der einen, mit schwächeren Perioden auf der anderen Seite. Besagten Schlusspunkt nämlich setzten die Gäste – und wie: Wengenroth beförderte einen Freistoß aus rund 35 Metern in Tor und erntete dafür Szenenapplaus (90.+2).

Die Gäste hatten damit Hälfte zwei, so sah es zumindest Mrkalj, mit 3:2 gewonnen – und genau das war es, was der Mendiger Trainer am Ende auch mitnehmen wollte. „Gegen Ahrweiler war es ein 0:3, dieses Mal waren es nur zwei Tore Differenz und ein Sieg in Hälfte zwei. Vielleicht ist das eine kleine Steigerung.“ Er war allerdings auch Realist genug zu wissen, dass die Gastgeber noch einige Hochkaräter hatten liegen lassen. Oder, wie es Lazarevic sagte: „Wir können hier gut und gerne auch sieben, acht Tore machen.“ Aber, wie gesagt, der Ärger über die drei Gegentore überwog dem über die liegen gelassenen Chancen. Und doch stand die Freude über den Sieg über allem.

SG 2000 Mülheim-Kärlich – SV Eintracht Mendig 5:3 (3:0)

Mülheim-Kärlich: Lehmann – Ternes (80. Rron), Uhrmacher (46. Wilmsmann), Fritsch, Scheu – Weis (61. Semmler), Sauer – Heuser (61.Pede), Fuß (61. Hillen), Steinmetz – Jacobs.

Mendig: Rohr – Koch (69. Ramic), Zimmer, Eberhardt, Groß (54. Medic) – Montermann (59. Slavov), Wengenroth, Heinemann (32. Thelen), Zerwas – Mitel, Kanoute (80. Maas).

Schiedsrichter: Nicolas Prinz (Trier).

Zuschauer: 320.

Tore: 1:0 Martin Jacobs (6.), 2:0 Pascal Steinmetz (12.), 3:0 Dominic Fuß (45.+3), 4:0 Steinmetz (46.), 4:1 Matthias Wengenroth (56.), 4:2 Dama Kanoute (80.), 5:2 Hendrik Hillen (83.), 5:3 Wengenroth (90.+2).