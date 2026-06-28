Am Montag geht es los und dann Schlag auf Schlag: Die Rheinlandligisten beginnen mit ihren Tests. Spitzenreiter in Woche eins: Mülheim-Kärlich mit gleich drei Spielen binnen sieben Tagen.
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Während ein Teil der Fußball-Oberligisten bereits in dieser Woche die ersten Testspiele absolviert hat, bestreiten die Rheinlandligisten ab Montag ihre ersten Partien. Lediglich Aufsteiger SV Untermosel wird „nur“ trainieren. Ein Überblick:Den Auftakt macht die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die eigentlich am vergangenen Samstag schon zum ersten Mal hätte testen sollen, die angesetzte Partie gegen den FC Rot-Weiss ...