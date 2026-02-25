SG 2000 spielt Freitagabend Mülheim reist ohne neue Erkenntnisse nach Bitburg Sina Ternis 25.02.2026, 17:00 Uhr

i Lauro Männchen (weißes Trikot, hier im Duell mit Immendorfs Marcel Gimm) fehlte seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Vorwoche gegen die SG 99 Andernach kurzfristig, sollte aber am Freitagabend in Bitburg wieder dabei sein. Weiss René. René Weiss

Der Rheinlandliga-Dritte SG 2000 Mülheim-Kärlich tritt am Freitagabend beim Tabellenneunten FC Bitburg an und erwartet da, obwohl die Gastgeber ersatzgeschwächt sein werden, eine Menge Gegenwehr.

Zusammen mit Fatih Cift hatte sich Nenad Lazarevic am vergangenen Sonntag auf den Weg nach Ahrweiler gemacht, um Gegnerbeobachtung zu betreiben. Denn sowohl für Cifts Rot-Weiss Koblenz als auch für Lazarevics SG 2000 Mülheim-Kärlich geht es zeitnah gegen den FC Bitburg, der in der Fußball-Rheinlandliga am vergangenen Wochenende beim Primus Ahrweiler BC gastierte und da eine 2:5-Niederlage kassierte.







