Der Rheinlandliga-Dritte SG 2000 Mülheim-Kärlich tritt am Freitagabend beim Tabellenneunten FC Bitburg an und erwartet da, obwohl die Gastgeber ersatzgeschwächt sein werden, eine Menge Gegenwehr.
Lesezeit 2 Minuten
Zusammen mit Fatih Cift hatte sich Nenad Lazarevic am vergangenen Sonntag auf den Weg nach Ahrweiler gemacht, um Gegnerbeobachtung zu betreiben. Denn sowohl für Cifts Rot-Weiss Koblenz als auch für Lazarevics SG 2000 Mülheim-Kärlich geht es zeitnah gegen den FC Bitburg, der in der Fußball-Rheinlandliga am vergangenen Wochenende beim Primus Ahrweiler BC gastierte und da eine 2:5-Niederlage kassierte.