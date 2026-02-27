Die SG 2000 Mülheim-Kärlich reist ohne Punkte aus der Eifel zurück. Die Mannschaft von Coach Nenad Lazarevic unterlag dem FC Bitburg mit 2:3. Zwei Steinmetz-Tore reichten der SG 2000 nicht.
Die Unbeständigkeit bleibt weiterhin das große Thema bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Auf den 3:1-Sieg gegen die SG 99 Andernach am vergangenen Wochenende folgte dieses Mal eine 2:3-Niederlage beim FC Bitburg für die Mannschaft von Coach Nenad Lazarevic, die damit im Laufe des Wochenendes den vierten Tabellenplatz in der Fußball-Rheinlandliga einbußen könnte.