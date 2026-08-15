SG 2000 mit Nullnummer bei FSV
Mülheim kann in der Asche von Trier mit Punkt gut leben
Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic hatte im Vorfeld vor Trier-Tarforst gewarnt und war am Ende mit dem Punktgewinn zufried
Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic hatte im Vorfeld vor Trier-Tarforst gewarnt und war am Ende mit dem Punktgewinn zufrieden.
Jörg Niebergall

Die Auswirkungen der Waldbrände in Belgien waren bis nach Trier spürbar – deswegen stand sogar ein Abbruch der Partie zwischen dem FSV Trier-Tarforst und der SG 2000 Mülheim-Kärlich im Raum. Doch es ging bis zum Ende und da stand ein 0:0. 

Lesezeit 3 Minuten
Schon im Vorfeld hatte Nenad Lazarevic, Coach der SG 2000 Mülheim-Kärlich, zu Protokoll gegeben, dass er die Auswärtsaufgabe bei Rheinlandliga-Aufsteiger FSV Trier-Tarforst noch schwieriger einstuft als das Heimspiel zum Ligaauftakt gegen die SG 99 Andernach.
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