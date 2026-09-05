4:0-Sieg gegen VfB Linz
Mülheim ist seit mittlerweile 450 Minuten ohne Gegentor
Meistens waren Niklas Ternes (weißes Trikot) einen Schritt schneller als Florian Mamuti und der VfB Linz. Am Ende stand ein deut
Meistens waren Niklas Ternes (weißes Trikot) einen Schritt schneller als Florian Mamuti und der VfB Linz. Am Ende stand ein deutlicher 4:0-Sieg für die SG 2000 Mülheim-Kärlich.
Jörg Niebergall

Zwei Zahlen sind besonders eindrucksvoll beim 4:0-Sieg der SG 2000 Mülheim-Kärlich gegen den VfB Linz. Da wäre einmal die 450 und einmal die 200. Die eine spielt in der Offensive, die andere in der Defensive eine Rolle.

Lesezeit 3 Minuten
Einmal, nach 88 Minuten, da wackelte sie mal ganz kurz, die defensive Null, doch der Pfosten rettete da für den sicherlich machtlosen Schlussmann Jonas Landen und nach einem Freistoß von Meris Siljkovic. Es war einer von wenigen Schüssen, die an diesem Abend überhaupt auf oder auch nur in die Nähe des Tores der SG2 2000 Mülheim-Kärlich gekommen waren.
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