Nach zuletzt zweimal Rang zwei geht die SG 2000 Mülheim-Kärlich ohne Druck, aber nicht ohne Ansprüche in die neue Spielzeit der Fußball-Rheinlandliga. Zum Auftakt geht es für das Lazarevic-Team zu Aufsteiger Eintracht Trier II.

Obwohl die SG 2000 Mülheim-Kärlich in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils den Sprung in die Relegation zur Oberliga geschafft hat, zählt sie für viele nicht mehr zu den absoluten Topfavoriten in der Fußball-Rheinlandliga. Damit kann Trainer Nenad Lazarevic vor dem Auftaktspiel am Sonntag (15 Uhr) bei Eintracht Trier II gut leben, weiß, dass die Voraussetzungen vor allem in der vergangenen Spielzeit ähnlich waren.

„Auch da haben Ahrweiler und Wittlich enorm aufgerüstet und das ist auch dieses Mal wieder der Fall. Wenn es danach gehen würde, müssten wir deutlich hinter beiden Mannschaften landen, hätten auch in der Vorsaison hinter ihnen landen müssen“, sagt der Trainer mit einer großen Portion Gelassenheit. Sein Ziel ist es auch dieses Mal wieder, ganz oben mitzumischen und dann zu schauen, wo seine Mannschaft am Ende landet. „Die Vorjahresplatzierung zu bestätigen, das wäre schon schön“, so Lazarevic.

Neuzugänge haben sich schnell eingefunden

Zunächst einmal wird sich zeigen müssen, wie seine Spieler mit dem erneuten Rückschlag – wieder ist die SG in der Relegation am Aufstieg gescheitert – umgeht. Lazarevics bisheriger Eindruck: „Positiv.“ Diesen Eindruck hat er sowohl in den Trainingseinheiten als auch in den Testspielen gewonnen. Da standen am Ende unter anderem Siege gegen die beiden Oberligisten FV Engers und Rot-Weiss Koblenz sowie gegen die Ligakonkurrenten TuS Immendorf und VfB Linz. Auch wenn Lazarevic der Spruch, wonach auf eine verkorkste Generalprobe eine gelungene Premiere folgt, kennt, ist ihm die Variante mit der gelungenen Generalprobe deutlich lieber, weil er überzeugt ist, dass die seiner Mannschaft noch einmal zusätzliches Selbstvertrauen gibt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Konkurrenten hatte die SG nicht das „Problem“, viele neue Spieler integrieren zu müssen. Christian Scheu kam vom Ahrweiler BC zurück, hatte überhaupt keine Eingewöhnungsprobleme, hinzu kamen die beiden Torhüter Marc Reifenschneider (FC Karbach) und Felix Lehmann (SV Weitersburg) sowie einige Nachwuchsakteure.

„Wir werden das von Woche zu Woche neu reflektieren, werden es sicherlich auch vom Gegner und vom aktuellen Leistungsstand abhängig machen.“

Mülheims Trainer Nenad Lazarevic über die Torhüterfrage

Apropos Torhüter: Hier soll erst Ende der Woche eine Entscheidung fallen, wer gegen Trier das Tor hüten wird. Neben Reifenschneider und Lehmann wirft da auch der bisherige zweite Keeper Ahmad Khalil seinen Hut in den Ring. Alle drei haben es laut Lazarevic richtig gut gemacht. Der Trainer betont, dass eine Entscheidung für Sonntag keine Entscheidung für die gesamte Spielzeit werden wird. „Wir werden das von Woche zu Woche neu reflektieren, werden es sicherlich auch vom Gegner und vom aktuellen Leistungsstand abhängig machen.“

Für Sonntag ist allerdings noch offen, ob Lehmann seinen Hut überhaupt wird in den Ring werfen können, denn bis vorm Wochenende lag von Weitersburg noch keine Freigabe vor, sodass noch nicht klar ist, ob er überhaupt spielberechtigt sein wird. Sicher nicht dabei sein werden Philipp Ries, Lauro Männchen, Tom Burscheid und Michael Rönz. Bei Ries und Männchen sind die Ausfallzeiten absehbar, Rönz (Kreuzbandriss) und Burscheid (Schulterverletzung) werden lange fehlen. „Ich habe ein wenig die Qual der Wahl, aber das macht es auch aus“, sagt der Trainer.

Bekommt Trier Unterstützung aus Regionalligakader?

Zu Gegner Eintracht Trier II kann er nur wenig sagen. Da die erste Mannschaft in der Regionalliga bereits am Samstag spielt, besteht durchaus die Möglichkeit, dass der eine oder andere Akteur nach unten abgegeben wird. „Von daher sind sie nur sehr schwer einzuschätzen. Ich hoffe, Tommy übertreibt es nicht“, sagt Lazarevic mit einem Lachen. Gemeint ist Triers Regionalliga-Coach Thomas Klasen. Beide Trainer kennen sich gut, spielten gemeinsam in Karbach, aber auch oft gegeneinander. „Aber unabhängig davon tun wir sicherlich gut daran, auf uns zu schauen, unser Spiel auf den Platz zu bringen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen“, so der SG-Trainer.