Mülheim feiert auf Wissener Asche einen dreckigen Sieg

In der Rheinlandliga erkämpfte sich der Tabellenvierte Mülheim-Kärlich bei Schlusslicht Wissen einen dreckigen 2:1-Sieg. Damit wird es für den VfB sehr schwer, nach der Winterpause noch den Klassenerhalt zu erreichen.
„Glückwunsch Männer zu diesem dreckigen Sieg.“ Besser hätte Nenad Lazarevic die Partie auf dem Wissener Hartplatz nicht zusammenfassen können, traf das „dreckig“ doch gleich in doppelter Hinsicht zu: Zum einen hatte sich seine SG 2000 Mülheim-Kärlich beim 2:1 (2:1) über den VfB Wissen richtig schwergetan, zum anderen gab es keinen Akteur, der den Platz nicht dreckig verlassen hatte.