Gespräche stehen noch aus Mrkaljs Zukunft in Mendig ist noch offen Sina Ternis 11.01.2026, 14:00 Uhr

i Damir Mrkalj hat den SV Eintracht Mendig im Sommer in die Rheinlandliga geführt, wo der Verein derzeit auf einem ordentlichen 13. Rang steht. Ob es für ihn auch über den Sommer hinaus weitergeht, das ist offen, Gespräche stehen aus. Jörg Niebergall

Am Montag startet der SV Eintracht Mendig in die Vorbereitung auf die Restrückrunde der Fußball-Rheinlandliga. Der Winterfahrplan steht, wie es über den Sommer hinaus weitergeht, ist indes noch offen.

Während viele Vereine in der Fußball-Rheinlandliga inzwischen Vollzug mit Blick auf die Trainerverlängerungen über den Sommer hinaus vermeldet haben, gibt es beim Tabellendreizehnten SV Eintracht Mendig noch keine Neuigkeiten. Denn ob Damir Mrkalj auch in die neue Saison gehen wird, ist noch offen.







