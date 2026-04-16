Abstiegsduell gegen Hochwald Mrkalj sieht seine Mendiger vor letztem Strohhalm-Spiel Sina Ternis 16.04.2026, 10:00 Uhr

i Mendigs Coach Damir Mrkalj sieht die Partie gegen die SG Hochwald als letzten Strohhalm im Abstiegskampf. Jörg Niebergall

Schönreden ist nicht das Ding von Damir Mrkalj. Der Mendiger Coach findet vor dem Heimspiel gegen die SG Hochwald klare Worte und macht deutlich, dass im Abstiegskampf nichts anderes als ein Sieg zählt.

Natürlich hat Damir Mrkalj auf dem Schirm, dass noch sechs Partien in der Fußball-Rheinlandliga zu absolvieren, dass noch 18 Punkte zu vergeben sind. Er weiß aber auch, dass die Luft im Tabellenkeller dünner wird für seinen SV Eintracht Mendig – und dass die noch deutlich dünner werden würde, würde der das erste der verbleibenden sechs Partien am Samstag (15 Uhr) daheim gegen den unmittelbaren Konkurrenten SG Hochwald verlieren.







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