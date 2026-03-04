Frank-Nachfolger ist gefunden Morbach reist schon mit neuem Trainer nach Mülheim Sina Ternis 04.03.2026, 04:00 Uhr

i Der Spielplan in der Fußball-Rheinlandliga sieht es meist vor, dass Mülheim früh in der Saison nach Morbach reisen muss und früh im neuen Jahr daheim gegen die FV spielen muss. In der Vorsaison gewannen Niklas Ternes (weißes Trikot) und seine SG 2000 daheim mit 4:2. Jörg Niebergall

Die FV Morbach geht mit einem neuen Trainer in das Auswärtsspiel bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Der Nachfolger für Philipp Frank war bereits zu Wochenbeginn gefunden. Doch SG-2000-Coach Nenad Lazarevic lenkt den Fokus auf sein Team.

Mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie wird die FV Morbach am Freitagabend (20 Uhr) zur SG 2000 Mülheim-Kärlich reisen. Nachdem der bisherige Coach Philipp Frank vor der Partie gegen den Ahrweiler BC am vergangenen Wochenende überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte (wir berichteten), haben die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Marcel Lorenz bereits zu Beginn der Woche Nägel mit Köpfen gemacht: Pascal Meschak hat bereits unter ...







