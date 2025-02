Sagel-Elf gastiert in Zerf Mit „TuS-Kirchberg-Fußball“ zum Klassenerhalt 20.02.2025, 11:44 Uhr

i Auf geht`s zum Klassenerhalt: Kirchbergs Coach Artem Sagel und seine Elf starten in Zerf bei der SG Hochwald die Mission Nichtatbstieg. Karl-Friedrich Schmitt. K.F.Schmitt B&P Schmitt

Für den TuS Kirchberg geht die Mission Klassenerhalt in der Rheinlandliga in die nächste Runde. Zum Auftakt ins neue Fußballjahr gastiert die Elf von Artem Sagel beim Tabellenzweiten SG Hochwald – und das ohne zwei Akteure.

Ohne Zweifel, dafür aber mit einer großen Portion Überzeugung – so will der TuS Kirchberg in die noch verbleibenden 15 Partien in der Fußball-Rheinlandliga gehen. Die Mannschaft von Coach Artem Sagel startet mit einem Rückstand von fünf Punkten auf die Nichtabstiegsplätze in die Restsaison und trifft am Samstag (15 Uhr) auf dem Kunstrasen in Zerf auf die SG Hochwald.

