Der Ahrweiler BC startet am Sonntag, 29. Juni, in die Vorbereitung, dann mit einem neuen Gesicht in verantwortlicher Position: Mike Wunderlich übernimmt den Trainerposten von Julian Feit. Und Wunderlich hat klare Vorstellungen.

Seit rund einem halben Jahr steht fest, dass der Ex-Profi Mike Wunderlich den Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC zur neuen Saison übernehmen und damit die Nachfolge von Julian Feit, der zum Oberligisten FV Engers gewechselt ist, übernehmen wird. Die vergangenen Monate hat Wunderlich aber keinesfalls ungenutzt verstreichen lassen, sondern hat gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Jonny Susa am aktuellen Kader gebastelt, die Spieler in einem persönlichen Gespräch oder am Telefon kennengelernt und die Vorbereitung, die am Sonntag, 29. Juni, mit der ersten Einheit beginnt, geplant.

21 Feldspieler und zwei Keeper stehen ihm für die kommende Saison zur Verfügung, darunter auch noch drei weitere Neuzugänge. Einer von ihnen ist der 33-jährige Nicholas Caspar, der vom Mittelrheinligisten TuS Oberpleis zum ABC wechselt und über den Susa sagt: „Ich habe Nico schon öfter versucht nach Ahrweiler zu holen – umso mehr freut es mich, dass der Transfer jetzt endlich zustande gekommen ist. Er bringt Qualität, Erfahrung und Ruhe mit, die unserer Innenverteidigung guttun werden. Zudem ist er ein echter Mentalitätsspieler mit Führungsqualitäten.“

Abgänge von Leon Waldminghaus und Nils Habscheid schmerzen

Zudem sollen ein weiterer Abwehrspieler und ein Mittelfeldspieler kommen. Mit denen ist man sich laut Wunderlich zwar schon einig, „allerdings kann ich aktuell nicht mehr verraten“. Zudem ist er definitiv mit dem Kader, bei dessen Zusammensetzung es das Ziel war, das Gerüst zusammenzuhalten und sukzessive zu ergänzen. Dass Wunderlich sowohl Leon Waldminghaus (wechselt zu Oberligist TuS Koblenz) und Nils Habscheid (Fußballpause) gerne weiterhin zu diesem Gerüst gezählt hätte, daraus macht er keinen Hehl. „Aber wir haben auch so eine gute Truppe aus erfahrenen und jungen Spielern zusammen“, sagt er.

Sechs Testspiele und ein Blitzturnier hat er geplant, um einen Eindruck von seinem neuen Team zu bekommen. Der erste Test soll am Samstag, 5. Juli, im Apollinarisstadion stattfinden, der Gegner steht allerdings noch nicht fest. Fix sind bislang die Spiele am Donnerstag, 9. Juli, 19.30 Uhr, beim Bezirksligisten SV Oberzissen, am Samstag, 12. Juli, 14 Uhr, beim Oberligisten FV Engers und am Samstag, 19. Juli, beim Mittelrheinligisten SSV Merten, hier ist die Uhrzeit allerdings noch offen. Hinzu kommt am Samstag, 12. Juli (ab 12 Uhr), ein Blitzturnier beim FC Monheim. Hier geht es gegen den Gastgeber (Oberliga Niederrhein) und anschließend, je nach Ausgang, gegen die SSVg Velbert (Oberliga Niederrhein) oder die U23 von Fortuna Düsseldorf (Regionalliga West). Gespielt wird jeweils 45 Minuten.

„Julian hat da wirklich top Arbeit geleistet. „Natürlich werden mein Trainerteam und ich auch neu Dinge einbringen, aber wir werden nicht alles auf links drehen.“

ABC-Trainer Mike Wunderlich über seinen Vorgänger Julian Feit

Wöchentlich absolvieren Wunderlich und sein ABC fünf Einheiten, mal mit drei Trainings und zwei Spielen, mal mit vier Trainings und einem Spiel. „Die Jungs und ich verbringen in der Vorbereitung fünf von sieben Tagen miteinander“, so der Trainer, der schon jetzt deutlich macht, dass er Dinge nicht auf den Kopf stellen wird. Die Mannschaft habe schließlich in der Rückrunde schon bewiesen, was sie zu leisten im Stande ist. „Julian hat da wirklich top Arbeit geleistet“, lobt er seinen Vorgänger. „Natürlich werden mein Trainerteam und ich auch neu Dinge einbringen, aber wir werden nicht alles auf links drehen.“

Basics müssen für den ABC-Trainer stimmen

Was ihm wichtig ist, das macht der Ex-Profi sehr deutlich: „Ich will, das in jeder Einheit, egal, ob Spiel oder Training, 100 Prozent gegeben wird.“ Das ist der einzige Punkt, an dem er sich auch nicht auf Diskussionen einlässt. Zweikämpfe, Laufen, Einstellung, das seien die Dinge, die jeder Einzelne jederzeit beeinflussen könne. „Wenn die klassischen Basics nicht vorhanden sind, dann brauchen wir gar nicht erst über taktische Vorgaben reden“, so der neue ABC-Coach. Und wenn das jeder verinnerliche, dann „werden wir ganz viel Spaß haben“. Denn er sieht sich keinesfalls in einer herausgehobenen Position, will ein Teil des Gefüges sein. „Bei mir steht der Mensch über allem, ich bin sehr kommunikativ, will, dass wir alle zusammen eine Truppe sind.“