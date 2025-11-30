SG 99 gewinnt auswärts Mike Borger schnürt beim 4:2-Sieg in Arzfeld Doppelpack Sina Ternis 30.11.2025, 09:17 Uhr

i Mike Borger trug sich beim 4:2-Auswärtssieg seiner SG 99 Andernach in Arzfeld gleich doppelt in die Torschützenliste ein und erzielte seine Saisontore elf und zwölf. René Weiss

Rheinlandliga-Fußball mit überraschendem Verlauf: Die SG 99 Andernach siegt 4:2 in Arzfeld – trotz Nebelpause und EigenTor. Mike Borger trifft doppelt, doch die 30-Punkte-Marke glänzt mehr als das Spiel.

Es war ein Sieg, der in die Kategorie „klassischer Arbeitssieg“ fällt: Die Rheinlandliga-Fußballer der SG 99 Andernach zeigten, wie schon im Hinspiel, bei der SG Arzfeld sicherlich nicht den allersouveränsten Auftritt, siegten aber am Ende mit 4:2 und konnten die lange Heimreise mit den Punkten 28, 29 und 30 im Gepäck und dem Sprung auf Tabellenplatz sechs antreten.







Artikel teilen

Artikel teilen