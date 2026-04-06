Spieler des Spieltags Mika Lewer: Binde, Bibaku und Baldus’ bestes Beispiel Sina Ternis 06.04.2026, 13:38 Uhr

i Grungy Soccer / Football design template,free copy space, vector Thomas Bethge - stock.adobe.com/Foto:Andreas Hergenhahn

Ohne Frage, man kann durchaus Ehrfurcht haben, wenn man vor dem 1,90-Stümer Christopher Bibaku von Rot-Weiss Wittlich steht. Das war auch bei Mika Lewer von der EGC Wirges nicht anders. Doch der 21-Jährige schüttelte die Ehrfurcht schnell ab.

Nein, es sind nicht immer die Spieler, die Tore erzielen und sich damit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit schießen. Es können auch die sein, die dafür sorgen, dass andere eben keine Möglichkeit bekommen, sich in den Mittelpunkt zu schießen. Ein gutes Beispiel dafür ist Mika Lewer von der Spvgg EGC Wirges, den wir genau deswegen zu unserem „Spieler des Spieltags“ in der Fußball-Rheinlandliga erkoren haben, weil er am Wochenende beim 4:1-Sieg ...







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