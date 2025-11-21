Leonard Zerwas fällt lange aus Mendigs Mrkalj schiebt Morbach die Favoritenrolle zu 21.11.2025, 06:00 Uhr

i Mendigs Leonard Zerwas (am Ball) zog sich in Bitburg eine Innenbandverletzung im Knie zu und wird seinem Team für den Rest des Jahres fehlen. Jörg Niebergall

Mendigs Coach Damir Mrkalj hat gute Erinnerungen an Morbach. Allerdings sind die schon 15 Jahre her. Am Samstag kann sein Team ebenfalls an guten Erinnerungen arbeiten - im letzten Hinrundenspiel der Rheinlandliga.

Es war der 15. August 2010, als der damals 19-jährige Damir Mrjalj sein erstes Tor in der Fußball-Rheinlandliga erzielte. Mit seiner Spvgg Burgbrohl gastierte er beim SV Morbach, Burgbrohl siegte am Ende mit 2:1, der Youngster hatte zum zwischenzeitlichen 1:0 getroffen.







Artikel teilen

Artikel teilen