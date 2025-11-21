Mendigs Mrkalj schiebt Morbach die Favoritenrolle zu

Mendigs Coach Damir Mrkalj hat gute Erinnerungen an Morbach. Allerdings sind die schon 15 Jahre her. Am Samstag kann sein Team ebenfalls an guten Erinnerungen arbeiten - im letzten Hinrundenspiel der Rheinlandliga.
Es war der 15. August 2010, als der damals 19-jährige Damir Mrjalj sein erstes Tor in der Fußball-Rheinlandliga erzielte. Mit seiner Spvgg Burgbrohl gastierte er beim SV Morbach, Burgbrohl siegte am Ende mit 2:1, der Youngster hatte zum zwischenzeitlichen 1:0 getroffen.