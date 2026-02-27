Vor Kellerduell gegen Arzfeld Mendigs Damir Mrkalj fordert Bereitschaft zum Leiden Sina Ternis 27.02.2026, 08:00 Uhr

i Mendigs Coach Damir Mrkalj fordert im Abstiegskampf vor allem zwei Dinge: mehr Durchsetzungsvermögen und dass seine Mannschaft bereit ist zu leiden. Das wird auch im Kellerduell gegen die SG Arzfeld vonnöten sein. Jörg Niebergall

Abstiegskampf pur ist am Sonntag beim Rheinlandligisten SV Eintracht Mendig angesagt. Der ist gegen die SG Arzfeld eigentlich zum Punkten verdammt, denn danach warten zwei richtig harte Brocken auf die Mannschaft von Damir Mrkalj.

Es dauerte gerade einmal gut 24 Stunden, ehe die Niedergeschlagenheit einer guten Laune gewichen war. Denn wer am Sonntagnachmittag nach Abpfiff der Partie beim FV Rübenach und der 1:2-Niederlage den Spielern des SV Eintracht Mendig ins Gesicht geschaut hatte, der hatte da Traurigkeit und Enttäuschung gesehen.







