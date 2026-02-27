Abstiegskampf pur ist am Sonntag beim Rheinlandligisten SV Eintracht Mendig angesagt. Der ist gegen die SG Arzfeld eigentlich zum Punkten verdammt, denn danach warten zwei richtig harte Brocken auf die Mannschaft von Damir Mrkalj.
Lesezeit 3 Minuten
Es dauerte gerade einmal gut 24 Stunden, ehe die Niedergeschlagenheit einer guten Laune gewichen war. Denn wer am Sonntagnachmittag nach Abpfiff der Partie beim FV Rübenach und der 1:2-Niederlage den Spielern des SV Eintracht Mendig ins Gesicht geschaut hatte, der hatte da Traurigkeit und Enttäuschung gesehen.