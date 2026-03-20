Während die einen ihre Serie beibehalten wollen, wollen die anderen sie unbedingt durchbrechen. Die Rede ist von dem in diesem Jahr daheim noch ungeschlagenen SV Eintracht Mendig und dem auswärts noch komplett sieglosen TuS Kirchberg.
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Am Beispiel des SV Eintracht Mendig lässt sich ideal demonstrieren, wie eng es im Tabellenkeller der Fußball-Rheinlandliga zugeht – was auch gleichbedeutend damit ist, dass Coach Damir Mrkalj eine Achterbahn der Gefühle durchlebt. Nach dem Sieg am vergangenen Freitag gegen Mülheim-Kärlich war der SV zwischenzeitlich auf Rang elf gesprungen, hatte vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.