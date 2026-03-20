Wichtiges Kellerduell steht an Mendiger Heimstärke trifft Kirchberger Auswärtsschwäche Sina Ternis 20.03.2026, 15:00 Uhr

i Nichts zu bestellen hatten Carsten Thelen (weißes Trikot) und sein SV Eintracht Mendig bei der 0:3-Hinspielniederlage beim TuS Kirchberg - zur Freude von Jannik Auler, der ein Tor von Doppelpacker Erik Milz (im Hintergrund) bejubelt. Auler darf in Mendig wieder ran, er war zwei Spiele gesperrt wegen seiner Roten Karte gegen Andernach. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Während die einen ihre Serie beibehalten wollen, wollen die anderen sie unbedingt durchbrechen. Die Rede ist von dem in diesem Jahr daheim noch ungeschlagenen SV Eintracht Mendig und dem auswärts noch komplett sieglosen TuS Kirchberg.

Am Beispiel des SV Eintracht Mendig lässt sich ideal demonstrieren, wie eng es im Tabellenkeller der Fußball-Rheinlandliga zugeht – was auch gleichbedeutend damit ist, dass Coach Damir Mrkalj eine Achterbahn der Gefühle durchlebt. Nach dem Sieg am vergangenen Freitag gegen Mülheim-Kärlich war der SV zwischenzeitlich auf Rang elf gesprungen, hatte vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.







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