Duell zweier Aufsteiger Mendiger Heim- trifft auf Trierer Auswärtsstärke 24.10.2025, 14:00 Uhr

i Beim 0:3 gegen den Ahrweiler BC hatte Eintracht Mendig zwar keine Chance, aber noch eine etatmäßige Innenverteidigung. Doch mit Pascal Zimmer (weißes Trikot, Mitte, am Ball) fällt einer dieser Innenverteidiger aus. Wer seine Position einnehmen wird, ist noch offen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Wer spielt neben Alexej Eberhardt auf der Innenverteidigerposition? Das ist die Frage, die Damir Mrkalj, Coach des SV Mendig, vor dem Heimspiel gegen den SV Eintracht Trier II beschäftigt. Jede Lösung wird/würde an andere Stelle ein Loch reißen.

Die einen kommen zurück, die anderen fallen weiterhin oder kurzfristig aus. Konstanz ist derzeit kein Thema, wenn es um den Kader des SV Eintracht Mendig geht. Im Vergleich zur Vorwoche, als es bei der SG Hochwald eine 1:4-Niederlage setzte, stehen vor dem Rheinlandliga-Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Eintracht Trier II mit Dama Kanoute und Matthias Wengenroth zwei wichtige Akteure wieder zur Verfügung, dafür droht aber mit Pascal ...







