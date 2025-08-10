So kritisch Mendigs Coach Damir Mrkalj nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit seiner Mannschaft war, so voll des Lobes war er nach dem 3:1-Sieg seines Teams gegen Schneifel, sprach von einem fast perfekten Auftritt.

Es war ein Sieg des Willens, es war ein Sieg der Leidenschaft und es war ein verdienter Sieg: Der SV Eintracht Mendig hat sich mit einem 3:1-Erfolg über die SG Schneifel auf durchaus eindrucksvolle Weise in der Fußball-Rheinlandliga zurückgemeldet. „Dass es so überzeugend wurde, das hat sogar mich überrascht“, sagte Trainer Damir Mrkalj im Anschluss.

Der hatte an einem nahezu perfekten Auftritt seines Teams dann auch lediglich einen Kritikpunkt: die schlechte Chancenverwertung. „Ohne despektierlich sein zu wollen, hätten wir Schneifel auch fünf oder sechs Dinger einschenken können.“ Und damit hatte er sicherlich nicht unrecht, denn vor allem in der zweiten Hälfte ließen die Gastgeber bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Mendiger Kunstrasen zahlreiche gute Möglichkeiten liegen – vor allem, nachdem Schneifels zentraler Verteidiger Davis Spruds nach einem Foul an Brice Marc Braquin Mitel, der aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner Ballsicherheit oft nur auf irreguläre Weise zu stoppen war, Gelb-Rot gesehen hatte (61.).

Mendig lauert auf Schneifeler Fehler – und davon gibt es einige

Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 1:1 – und die Geschichte der ersten 60 Minuten ist schnell zusammengefasst: Bereits nach fünf Minuten waren die Hausherren durch Tim Montermann in Führung gegangen. Der hatte eine Hereingabe Braquin Mitels am zweiten Pfosten verwertet, nachdem sich der Stürmer schön über die linke Seite durchgesetzt hatte. Die Führung währte allerdings nicht lange, denn nur fünf Minuten später war es Schneifels Jan Pidde, der mit einem satten Schuss aus rund 18 Metern für den Ausgleich sorgte.

Fortan entwickelte sich ein intensives Spiel, bei dem die Gastgeber der Gäste-SG den Ball überließen, defensiv gut gestaffelt standen, auf Balleroberungen und auf Umschaltmomente lauerten. „Und die Ballverluste haben wir uns dann in schöner Regelmäßigkeit geleistet“, sagte Schneifels Trainer Stephan Simon, der trotz eines 1:1-Halbzeitstands schon mit den ersten 45 Minuten überhaupt nicht einverstanden war. „Wir waren viel zu emotionslos, haben uns viel zu viel mit Nebensächlichkeiten beschäftigt, statt uns dem Spiel zuzuwenden.“

i Jan Pidde (rotes Trikot) hat im Kopfballduell mit Mendigs Matthias Wengenroth das Nachsehen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Ganz anders Mendig, das sich für jeden gewonnenen Zweikampf, für jeden geblockten Schuss feierte und das vor allem auch fußballerisch überzeugte. Immer wieder schafften es die Gastgeber, die Bälle im Mittelfeld zu erobern und mit einem Steckpass die komplette Gäste-Defensive auszuhebeln. In Halbzeit eins führte das noch nicht zum Erfolg, weil es dann im letzten Drittel oft an der nötigen Präzision fehlte, sowohl im Passspiel als auch im Abschluss, oder weil Schneifels Keeper Dennis Koziol zur Stelle war. So beispielsweise, als Montermann nach einem schönen Pass allein aufs Tor zulief, allerdings im Eins-gegen-eins-Duell scheiterte (17.).

In Überzahl wurde das besser. Da ließ Mendig den Ball bis ins letzte Drittel schön durch die eigenen Reihen laufen, kam immer wieder zu guten und besten Abschlussmöglichkeiten, belohnte sich allerdings erst in der 81. Minute mit dem bis dato überfälligen Führungstreffer: Der eingewechselte Dama Kanoute verwertete einen Pass Braquin Mitels in den Rückraum zum umjubelten 2:1.

„Immerhin haben wir uns mit dem Sieg schon mal einen kleinen Vorsprung erarbeitet.“

Mendigs Coach Damir Mrkalj mit Blick auf die kommenden drei Begegnungen gegen drei Mitaufsteiger

Anschließend tat Schneifel, das sich nach dem Platzverweis fast ausschließlich im Verwaltungsmodus befunden hatte, wieder mehr nach vorne, kam zum einen oder anderen Distanzschuss, aber wirklich gefährlich wurde es nicht mehr. Stattdessen setzte erneut Kanoute den Schlusspunkt zum 3:1 und sorgte für ein „geglücktes Debüt“, wie es Mrkalj nannte. „Zum Glück sind wir kein Tabellenführer“, schob er mit einem Lachen hinterher und verwies gleich darauf, dass die wirklich schweren Spiele jetzt erst folgen würden. Denn für Mendig geht es in den kommenden drei Wochen gegen die drei Mitaufsteiger Wirges, Rübenach und Arzfeld. „Immerhin haben wir uns mit dem Sieg schon mal einen kleinen Vorsprung erarbeitet“, so der Trainer.

SV Eintracht Mendig – SG Schneifel 3:1 (1:1)

Mendig: Rohr – Koch, Zimmer, Eberhardt, Groß (90.+2 Medic) – Wengenroth, Heinemann – Slavov (75. Kanoute), Zerwas (87. Ramic), Montermann (90.+2 Maas) – Braquin Mitel.

Schneifel: Koziol – Zapp (83. Kerner), Davis Spruds, Dans Darians Spruds – Bauer – Fuchs, Bück (68. Babendererde), Reetz, Zeimmes – Pidde, Moitzheim (55. Görres).

Schiedsrichter: Jan-Hagen Engel (Gonzerath).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Tim Montermann (5.), 1:1 Jan Pidde (10.), 2:1, 3:1 Dama Kanote (81., 90.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Davis Spruds (61./Schneifel).