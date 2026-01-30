Neuzugang zwei ist da beim SV Eintracht Mendig: Stephan Gies wechselt vom TuS Obewinter zum 14. der Rheinlandliga. Beim Test gegen die U19 der TuS Koblenz kam der Defensivallrounder gleich zu seinem ersten Einsatz.
Lesezeit 1 Minute
Nach Jason Weber, der am Mittwochabend im Testspiel gegen die U19 der TuS Koblenz zum ersten Mal zum Einsatz gekommen war und beim 1:1 den Treffer für seine Mannschaft erzielt hatte, hat der SV Eintracht Mendig, aktuell auf Rang 13 in der Fußball-Rheinlandliga, sich zum zweiten Mal verstärkt: Vom Bezirksligisten TuS Oberwinter wechselt Stephan Gies zum SV.