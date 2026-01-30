Gies kommt aus Oberwinter Mendig verstärkt sich und spielt Remis Sina Ternis 30.01.2026, 13:37 Uhr

i Dennis Csermak/Eintracht Mendig

Neuzugang zwei ist da beim SV Eintracht Mendig: Stephan Gies wechselt vom TuS Obewinter zum 14. der Rheinlandliga. Beim Test gegen die U19 der TuS Koblenz kam der Defensivallrounder gleich zu seinem ersten Einsatz.

Nach Jason Weber, der am Mittwochabend im Testspiel gegen die U19 der TuS Koblenz zum ersten Mal zum Einsatz gekommen war und beim 1:1 den Treffer für seine Mannschaft erzielt hatte, hat der SV Eintracht Mendig, aktuell auf Rang 13 in der Fußball-Rheinlandliga, sich zum zweiten Mal verstärkt: Vom Bezirksligisten TuS Oberwinter wechselt Stephan Gies zum SV.







