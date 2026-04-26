Langsam, aber sicher kann auch der SV Eintracht Mendig einen Haken hinter das Kapitel Rheinlandliga machen. Nach der 0:3-Niederlage bei Eintracht Trier II sind es acht Punkte bis zum Nichtabstiegsplatz – und das bei noch vier Spielen.
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Es war die durchaus erwartete Niederlage, die der SV Eintracht Mendig bei der zweiten Mannschaft des SV Eintracht Trier kassierte – und das 0:3 (0:3) war zwar noch nicht gleichbedeutend mit dem Abstieg aus der Fußball-Rheinlandliga, aber eben so gut wie.