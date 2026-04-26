0:3-Niederlage in Trier Mendig verliert und ist so gut wie abgestiegen Sina Ternis 26.04.2026, 20:07 Uhr

i Schon im Hinspiel, aus dem unser Foto stammt, war Eintracht Trier II um Kapitän Simon Maurer (in Blau-Schwarz), der lange in der Ersten der Eintracht spielte, bem 2:0-Sieg eine Nummer zu groß für Mendig um Brice Braquin Mitel - und im Rückspiel war es beim 0:3 aus Mendiger Sicht auch so. Jörg Niebergall

Langsam, aber sicher kann auch der SV Eintracht Mendig einen Haken hinter das Kapitel Rheinlandliga machen. Nach der 0:3-Niederlage bei Eintracht Trier II sind es acht Punkte bis zum Nichtabstiegsplatz – und das bei noch vier Spielen.

Es war die durchaus erwartete Niederlage, die der SV Eintracht Mendig bei der zweiten Mannschaft des SV Eintracht Trier kassierte – und das 0:3 (0:3) war zwar noch nicht gleichbedeutend mit dem Abstieg aus der Fußball-Rheinlandliga, aber eben so gut wie.







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