Spiel gegen U 19 von Rot-Weiss Mendig verliert bessere Trainingseinheit mit 2:3 Sina Ternis 18.01.2026, 09:38 Uhr

i Brice Mitel (weißes Trikot, hier im Spiel gegen die SG 99 Andernach) trug sich im Testspiel gegen die U19 von Rot-Weiss Koblenz zweimal in die Torschützenliste ein. Am Ende stand dennoch eine 2:3-Niederlage für den Rheinlandligisten SV Eintracht Mendig. René Weiss

Ohne Winterneuzugang Jason Weber und ohne insgesamt neun Spieler bestritt der SV Eintracht Mendig seinen ersten Test gegen die U19 von Rot-Weiss Koblenz. Am Ende standen eine 2:3-Niederlage und nur wenige Erkenntnisse für Coach Damir Mrkalj.

Zunächst einmal war Damir Mrkalj dankbar, dass sich die U19 von Rot-Weiss Koblenz, aktuell Tabellenzweiter in der A-Jugend-Regionalliga, bereiterklärt hatte, kurzfristig als Testspielgegner für seinen SV Eintracht Mendig einzuspringen – nachdem NRW-Bezirksligist SV Niederbachem kurzfristig abgesagt hatte.







