Ohne Winterneuzugang Jason Weber und ohne insgesamt neun Spieler bestritt der SV Eintracht Mendig seinen ersten Test gegen die U19 von Rot-Weiss Koblenz. Am Ende standen eine 2:3-Niederlage und nur wenige Erkenntnisse für Coach Damir Mrkalj.
Zunächst einmal war Damir Mrkalj dankbar, dass sich die U19 von Rot-Weiss Koblenz, aktuell Tabellenzweiter in der A-Jugend-Regionalliga, bereiterklärt hatte, kurzfristig als Testspielgegner für seinen SV Eintracht Mendig einzuspringen – nachdem NRW-Bezirksligist SV Niederbachem kurzfristig abgesagt hatte.