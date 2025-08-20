Mendig gegen Rübenach – das Duell gab es in der Bezirksliga oft. Nun treffen sich beide Teams in der Rheinlandliga, haben beide drei Zähler nach zwei Spielen, wollen beide ihr Punktekonto nach oben schrauben. Die Statistik spricht für die Gastgeber.

Weil am Wochenende in Rübenach die 1250-Jahr-Feier stattfindet und der ganze Verein involviert sein wird, wurde die Rheinlandliga-Partie zwischen dem SV Eintracht Mendig und dem FV Rübenach auf Freitag (20 Uhr) vorverlegt. „Wir sind natürlich sehr froh, dass Mendig uns da entgegengekommen ist“, sagt FV-Trainer Benedikt Lauer, der sich genauso auf die besondere Atmosphäre eines Flutlichtspiels freut wie sein Gegenüber Damir Mrkalj, dessen Mannschaft ihre Heimspiele in der Regel sonntags austrägt.

Beide Teams kennen sich aus dem Effeff, haben in den vergangenen Jahren in der Bezirksliga regelmäßig gegeneinander gespielt. In der Vorsaison, als Mendig souverän die Meisterschaft feierte und Rübenach, auf Platz zwei liegend, über den Umweg Relegation den Aufstieg ebenfalls perfekt machte, gewann der SV beide Partien. Zu Hause mit 3:0, in Rübenach mit 4:3. „Da haben wir in beiden Spielen zu viele Fehler gemacht und Mendig hat das eiskalt ausgenutzt“, erinnert sich Lauer. Der strahlt allerdings eine große Portion Optimismus aus, wenn er auf das nächste Duell blickt. Die Mannschaft sei mittlerweile erfahrener, reifer geworden, spiele geduldiger. Und das ist auch das Credo für Freitag: keinen Hauruck-Fußball zu spielen, sondern stattdessen geduldig auf die Möglichkeiten warten.

„Sie waren sehr offen, ich gehe allerdings davon aus, dass sie das gegen uns nicht sein werden.“

Rübenachs Trainer Benedikt Lauer hatte sich die Mendiger Niederlage in Wirges angesehen

Lauer hatte sich die Mendiger Niederlage gegen Wirges angesehen und da für ihn ungewohnte Schwächen ausgemacht – vor allem mit Blick auf die Räume zwischen den Ketten. „Sie waren sehr offen, ich gehe allerdings davon aus, dass sie das gegen uns nicht sein werden.“ Davon geht auch Mrkalj nicht aus, denn der war keinesfalls zufrieden mit dem Auftritt seines Teams, wollte die orientalische Musik, die den ganzen Platz beschallt hatte und das Reinrufen von Kommandos praktisch verpuffen ließ, da nur bedingt als Ausrede gelten lassen. „Damit hatten schließlich beide Mannschaften zu kämpfen. Aber das waren schon besondere Umstände.“

Personalsorgen bei Mendigs Damir Mrkalj﻿

Nun geht es aus seiner Sicht darum, wieder das Heimgesicht zu zeigen, denn das war in der vergangenen Spielzeit, als der SV zu Hause gerade einmal fünf Gegentore kassiert hatte, davon zwei per Elfmeter, der ganz große Erfolgsgarant – und daran knüpfte seine Mannschaft am ersten Spieltag in der Rheinlandliga mit dem Sieg gegen Schneifel an, das will sie nun auch gegen Rübenach fortsetzen. Allerdings plagen den Mendiger Trainer Personalsorgen: Hinter Matthias Wengenroth und Leonard Zerwas stehen Fragezeichen, wobei Mrkalj im Fall von Wengenroth („Da sehe ich die Chance bei 50:50“) pessimistischer ist als bei Zerwas, Adrian Medic und Meris Ramic fallen definitiv aus.

Bei den Gästen wird Sascha Engel, der aus Sicht Lauers in der Vorwoche eine durchaus fragwürdige Gelb-Rote Karte gesehen hatte, definitiv gesperrt fehlen, auch Hazem Ben Khelifa steht noch nicht zur Verfügung.

Die einen hoffen auf die Heimstärke, die anderen auf die Geschlossenheit

Doch ganz unabhängig von der Personalsituation, die bei den Gastgebern angespannter werden könnte als bei den Gästen, betonen beide die Wichtigkeit der Partie gegen einen Mitaufsteiger und damit sicherlich auch gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Mendig will, wie gesagt, nach der Niederlage und dem durchwachsenen Auftritt in Wirges schnell wieder in die Spur finden, Rübenach zumindest ergebnistechnisch an das 3:2 im Heimspiel gegen Morbach anknüpfen – auch wenn da laut Lauer noch nicht alles perfekt lief. „Aber Morbach verfügt auch über eine brutal starke Offensive“, so der FV-Trainer, der im gleichen Atemzug vor der Mendiger Offensivreihe warnt. „Mit einem Brice Mitel sollte man nicht unbedingt ins Laufduell gehen, wir müssen es über die einzelnen Zweikämpfe, aber auch über die mannschaftliche Geschlossenheit lösen.“ Das will auch Mrkalj, der hofft, dass es seiner Mannschaft gelingt, mit einem couragierten Auftritt auch das Mendiger Publikum mitzureißen – und die Atmosphäre, die durch die Rahmenbedingungen an einem Freitagabend geschaffen werden, noch einmal zusätzlich besonders zu machen.