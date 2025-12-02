Wiederholung nach Abbruch Mendig und Morbach nehmen am Mittwoch zweiten Anlauf Sina Ternis 02.12.2025, 07:54 Uhr

i Nach 55 Minuten war Schluss. Erst wurde die Partie zwischen dem SV Eintracht Mendig um Kapitän Niklas Heinemann und der FV Morbach mit Spielführer Sebastian Schell unterbrochen, 20 Minuten später komplett abgebrochen. Der neue Anlauf geht am Mittwochabend über die Bühne. Jörg Niebergall

Mit gemischten Gefühlen geht Damir Mrkalj in die Partie seines SV Eintracht Mendig gegen die FV Morbach. Positiv ist: Es geht bei null zu null und mit einem elf gegen elf los. Was Kopfzerbrechen bereitet: die Personalsituation.

Nein, Schnee ist am Mittwochabend nicht zu erwarten. Mit Regen und Temperaturen von rund sechs Grad müssen diejenigen, die sich den zweiten Anlauf des Fußball-Rheinlandligaspiels zwischen dem SV Eintracht Mendig und der FV Morbach um 20 Uhr ansehen wollen, allerdings schon rechnen.







Artikel teilen

Artikel teilen