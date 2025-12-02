Mendig und Morbach nehmen am Mittwoch zweiten Anlauf

Mit gemischten Gefühlen geht Damir Mrkalj in die Partie seines SV Eintracht Mendig gegen die FV Morbach. Positiv ist: Es geht bei null zu null und mit einem elf gegen elf los. Was Kopfzerbrechen bereitet: die Personalsituation.
Nein, Schnee ist am Mittwochabend nicht zu erwarten. Mit Regen und Temperaturen von rund sechs Grad müssen diejenigen, die sich den zweiten Anlauf des Fußball-Rheinlandligaspiels zwischen dem SV Eintracht Mendig und der FV Morbach um 20 Uhr ansehen wollen, allerdings schon rechnen.