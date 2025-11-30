SV verliert deutlich in Auw Mendig: Trotz 50 guten Minuten gibt’s eine 1:6-Klatsche Sina Ternis 30.11.2025, 10:40 Uhr

i Matthias Wengenroth erzielte zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 seines SV Mendig bei der SG Schneifel. Der hatte aber gerade einmal drei Minuten Bestand. Am Ende stand eine deutliche 1:6-Klatsche. Max Jäger / Media

Wieder wurde es deutlich, wieder nicht zugunsten des SV Mendig, dem 50 gute Minuten nicht ausreichten, um Zählbares von der SG Schneifel mitzunehmen. 1:6 ging die Mannschaft von Damir Mrkalj baden.

Irgendwie fühlte sich Damir Mrkalj an die Partie vor zwei Wochen beim FC Bitburg erinnert. Denn genau wie da spielte sein SV Eintracht Mendig auch bei der SG Schneifel eine Halbzeit lang gut mit, war dieses Mal sogar die bessere Mannschaft, doch wie schon in Bitburg stand am Ende eine deutliche Niederlage.







