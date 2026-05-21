Letztes Spiel gegen Morbach Mendig steht vor einem fast kompletten Neuanfang Sina Ternis 21.05.2026, 12:00 Uhr

i Den Anblick wird es künftig nicht mehr geben: Kodai Stalph (Dritter von links) verlässt den SV Eintracht Mendig und Trainer Damir Mrkalj (rechts) nach der Saison. Jörg Niebergall

Für den SV Eintracht Mendig steht am Freitagabend das vorerst letzte Spiel in der Rheinlandliga an. Und das führt die Mannschaft von Coach Damir Mrkalj auf den Rasenplatz in Monzelfeld, wo es gegen die FV Morbach geht.

Seit Wochen ist die Luft raus beim SV Eintracht Mendig – mittlerweile auch bei Coach Damir Mrkalj, der noch lange die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball-Rheinlandliga hatte, der sich aber mittlerweile seit einiger Zeit damit abgefunden hat, dass es nach nur einem Jahr wieder eine Klasse tiefer geht.







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