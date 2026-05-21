Letztes Spiel gegen Morbach
Mendig steht vor einem fast kompletten Neuanfang
Den Anblick wird es künftig nicht mehr geben: Kodai Stalph (Dritter von links) verlässt den SV Eintracht Mendig und Trainer Dami
Den Anblick wird es künftig nicht mehr geben: Kodai Stalph (Dritter von links) verlässt den SV Eintracht Mendig und Trainer Damir Mrkalj (rechts) nach der Saison.
Jörg Niebergall

Für den SV Eintracht Mendig steht am Freitagabend das vorerst letzte Spiel in der Rheinlandliga an. Und das führt die Mannschaft von Coach Damir Mrkalj auf den Rasenplatz in Monzelfeld, wo es gegen die FV Morbach geht.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Wochen ist die Luft raus beim SV Eintracht Mendig – mittlerweile auch bei Coach Damir Mrkalj, der noch lange die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball-Rheinlandliga hatte, der sich aber mittlerweile seit einiger Zeit damit abgefunden hat, dass es nach nur einem Jahr wieder eine Klasse tiefer geht.

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