Bislang sah Rheinlandligist SV Eintracht Mendig gegen Teams von oben oft gut aus, zum Überraschungscoup reichte es bislang aber nicht. Gelingt der ausgerechnet am Freitag gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich und seinen Kumpel Nenad Lazarevic.
Weil Laubach und Hochwald ihre Spiele am vergangenen Wochenende gewonnen haben, ist der SV Eintracht Mendig in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga auf den ersten Nichtabstiegsplatz abgerutscht, hat zwei Punkte Vorsprung auf Immendorf direkt dahinter.