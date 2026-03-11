Freunde-Duell ohne Geschenke Mendig steht gegen „oberstes Regal“ Mülheim unter Druck Sina Ternis 11.03.2026, 12:41 Uhr

i Im Hinspiel führte die SG 2000 Mülheim-Kärlich daheim gegen den SV Eintracht Mendig (weiße Trikots) bereits mit 4:0. Dann kam der SV auf 2:4 ran, musste sich aber am Ende mit 3:5 geschlagen geben. Am Freitagabend steht das Rückspiel an. Heinz-Joerg Wurzbacher

Bislang sah Rheinlandligist SV Eintracht Mendig gegen Teams von oben oft gut aus, zum Überraschungscoup reichte es bislang aber nicht. Gelingt der ausgerechnet am Freitag gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich und seinen Kumpel Nenad Lazarevic.

Weil Laubach und Hochwald ihre Spiele am vergangenen Wochenende gewonnen haben, ist der SV Eintracht Mendig in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga auf den ersten Nichtabstiegsplatz abgerutscht, hat zwei Punkte Vorsprung auf Immendorf direkt dahinter.







Artikel teilen

Artikel teilen