Überzahl und der SV Eintracht Mendig, das passt in dieser Saison nur bedingt zusammen. Auch wenn im Rheinlandliga-Spiel gegen den SV Laubach am Ende ein 2:1-Sieg stand, taten sich die Hausherren mit einem Mann mehr schwer.
Der Dauerregen konnte am Mittwochabend keinen der gut 150 Zuschauer dazu bewegen, die Anlage des SV Eintracht Mendig auch nur eine Minute vor dem Abpfiff zu verlassen und das warme Zuhause aufzusuchen. Zu spannend war die Partie in der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem Gastgeber und dem Lokalrivalen SV Laubach.