Knappes 2:1 im Mittwochspiel Mendig quält sich gegen dezimierte Laubacher zum Sieg 25.09.2025, 08:36 Uhr

i Mendigs Brice Marc Braquin Mitel (weißes Trikot) setzte sich nicht nur hier im Zweikampf gegen Laubachs Jonas Gorges durch. In Hälfte eins war er absoluter Aktivposten, erzielte das 1:0, holte die Rote Karte für die Gäste durch sein Nachsetzen raus und hätte mindestens einen weiteren Treffer folgen lassen können. Maximilian Jäger

Überzahl und der SV Eintracht Mendig, das passt in dieser Saison nur bedingt zusammen. Auch wenn im Rheinlandliga-Spiel gegen den SV Laubach am Ende ein 2:1-Sieg stand, taten sich die Hausherren mit einem Mann mehr schwer.

Der Dauerregen konnte am Mittwochabend keinen der gut 150 Zuschauer dazu bewegen, die Anlage des SV Eintracht Mendig auch nur eine Minute vor dem Abpfiff zu verlassen und das warme Zuhause aufzusuchen. Zu spannend war die Partie in der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem Gastgeber und dem Lokalrivalen SV Laubach.







