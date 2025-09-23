Kleines Derby am Mittwochabend Mendig oder Laubach: Wer findet zurück in die Spur? 23.09.2025, 06:00 Uhr

i In der Saison 2023/24 kam es, damals noch in der Bezirksliga, zu den letzten Aufeinandertreffen zwischen Mendig und Laubach, damals agierte Mendigs Coach Damir Mrkalj (weißes Trikot) noch als Spieler, hier im Zweikampf mit Paul-Jordan Michesl. Genutzt hat es trotzdem nichts, denn im Laubacher Aufstiegsjahr war beide Male nichts zu holen für Mendig. Und am Mittwochabend? Alfons Benz

Es sind nicht gerade die Teams der Stunde, die am Mittwoch auf dem Mendiger Kunstrasen aufeinandertreffen: Sowohl der gastgebende SV als auch der Gast aus Laubach waren zuletzt mit Blick auf die Ergebnisse eher glücklos. Stößt ein Team den Bock um?

Es ist ein wenig ein Duell der zuletzt glücklosen Mannschaften, wenn am Mittwochabend (19.30 Uhr) der SV Eintracht Mendig den SV Laubach in der nachgezogenen englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga empfängt. Die Gastgeber sind, den Rheinlandpokal eingeschlossen, seit vier Spielen ohne Erfolgserlebnis, die Gäste warten seit drei Spielen auf einen Sieg – den gab es allerdings in dieser Saison erst einmal, beim 3:1 gegen die SG 99 Andernach.







