2:3-Pleite im zweiten Anlauf Mendig muss sich Morbach zweites Mal geschlagen geben

i Zwei Torschützen auf einem Bild: Für Morbach erzielte Marcel Schultheis (rotes Trikot) das zwischenzeitliche 1:3, für Mendig traf Nikolas Groß zum 2:3-Endstand. René Weiss

Der SV Eintracht Mendig scheiterte auch am zweiten Anlauf gegen die FV Morbach und verlor mit 2:3. Eine umstrittene Freistoß-Entscheidung zum 1:2 erhitzte dabei die Gemüter und war laut SV-Trainer Damir Mrkalj die Schlüsselszene der Partie.

Von „Wünsch dir was“ war das Nachholspiel der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem SV Eintracht Mendig und der FV Morbach relativ weit entfernt – zumindest dann, wenn man die Perspektive von Mendigs Coach Damir Mrkalj einnimmt. Der hatte nicht nur auf zwei seiner drei Fragezeichen verzichten müssen, weder Dama Kanoute noch Pascal Zimmer hatten zur Verfügung gestanden, sondern musste auch eine durchaus bittere 2:3-Niederlage hinnehmen.







