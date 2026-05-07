Es geht im Derby ums Prestige Mendig mit weiterem Abgang, SG 99 mit Luxusproblemen Sina Ternis 07.05.2026, 06:30 Uhr

i Brice Braquin Mitel (links) ist einer von insgesamt neun Spielern, die beim SV für die kommende Spielzeit zugesagt haben - und eine Konstante im Mendiger Spiel. Der Stürmer wird auch am Freitagabend wieder dabei sein und Benjamin Saftig von der SG 99 Andernach fordern René Weiss

Es geht ums Prestige, wenn die SG 99 Andernach am Freitagabend den SV Eintracht Mendig zum Rheinlandliga-Derby empfängt. Um vielmehr wird es dann auch nicht gehen, denn die Gastgeber haben ihr großes Ziel erreicht, die Gäste ihres indes verfehlt.

Eigentlich geht’s um nichts mehr, wenn am Freitagabend (20 Uhr) die SG 99 Andernach den SV Eintracht Mendig empfängt. Die Gastgeber haben ihr Ziel, die beste Fußball-Rheinlandligasaison der Vereinsgeschichte zu absolvieren, bereits am vergangenen Wochenende mit dem 4:0-Sieg in Morbach erreicht, die Gäste indes haben ihr Ziel, nämlich den Klassenerhalt, am Ende doch deutlich verfehlt.







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