Es geht ums Prestige, wenn die SG 99 Andernach am Freitagabend den SV Eintracht Mendig zum Rheinlandliga-Derby empfängt. Um vielmehr wird es dann auch nicht gehen, denn die Gastgeber haben ihr großes Ziel erreicht, die Gäste ihres indes verfehlt.
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Eigentlich geht’s um nichts mehr, wenn am Freitagabend (20 Uhr) die SG 99 Andernach den SV Eintracht Mendig empfängt. Die Gastgeber haben ihr Ziel, die beste Fußball-Rheinlandligasaison der Vereinsgeschichte zu absolvieren, bereits am vergangenen Wochenende mit dem 4:0-Sieg in Morbach erreicht, die Gäste indes haben ihr Ziel, nämlich den Klassenerhalt, am Ende doch deutlich verfehlt.