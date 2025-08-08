Nein, auf die Vorbereitung blickt Mendigs Trainer Damir Mrkalj nicht unbedingt zufrieden zurück. Die Ausfallzeiten waren seiner Ansicht nach zu hoch. Dennoch hofft er, dass sein Team die Aufstiegseuphorie mit ins Spiel gegen Schneifel retten kann.

Bevor es am Sonntag (15 Uhr) für die SG Mendig mit einem Heimspiel gegen die SG Schneifel losgeht mit der Mission Fußball-Rheinlandliga, musste Coach Damir Mrkalj schon den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen. So verletzte sich beispielsweise mit Kodai Stalph sein spielender Co-Trainer und sicherlich auch eine wichtige Stütze im Spiel des Neulings, zog sich einen Teilriss sowohl des vorderen als auch des hinteren Kreuzbands zu, wird in diesem Jahr sicherlich auf dem Feld keine Option mehr werden. Auch Carsten Thelen (Muskelfaserriss) und Max Bernhards (Bänderriss im Sprunggelenk) werden noch ein, zwei Wochen pausieren müssen.

Hinzu kommt, dass der Trainer mit der sechseinhalbwöchigen Vorbereitung nur bedingt zufrieden war. Immer wieder musste er improvisieren, konnte weder Spiele noch Trainingseinheiten mit allen Akteuren bestreiten. Das wäre aus seiner Sicht auch deswegen wichtig gewesen, weil der Umbruch zur neuen Saison am Ende doch größer ausgefallen ist, als es zunächst geplant war. Da mussten Abläufe verinnerlicht, die Mendiger Spielidee an die Neuen gebracht werden, „und dafür waren es mir einfach zu viele, vor allem urlaubsbedingte, Abwesenheiten“, spricht Mrkalj Klartext.

„Die sind fast alle groß gewachsen, physisch richtig gut, da wird uns gleich zu Beginn alles abverlangt.“

Mendigs Coach Damir Mrkalj über Gegner Schneifel

Schwarzmalen kommt ihm allerdings nicht in den Sinn. Stattdessen will er die Aufstiegseuphorie, immerhin hatte seine Mannschaft am Ende der Saison elf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger FV Rübenach, mitnehmen, will sie definitiv in die ersten Partien retten – und hofft darauf, dass auch das Mendiger Publikum auf dieser Welle mitreitet und sein Team im ersten Heimspiel und danach nach vorne pusht.

Mit Schneifel gab es bereits vor zwei Jahren im Rheinlandpokal ein Aufeinandertreffen. Das war im ersten Jahr unter Mrkalj, dessen Team knapp mit 2:3 verlor. Aus den Erinnerungen an diese Partie, aber auch aus Analysen des Gegners weiß er, dass eine gestandene Rheinlandligamannschaft auf seine SG zukommt. Eine Mannschaft, die vor allem über Robustheit, aber auch über die Knipserqualitäten eines Yannik Moitzheim und eines Jan Pidde kommt. „Die sind fast alle groß gewachsen, physisch richtig gut, da wird uns gleich zu Beginn alles abverlangt“, weiß der Trainer.

Mendig benötigt noch Zeit, bis ein Rädchen perfekt ins andere greift

Dessen Credo: Die Partien mit Demut angehen, sie aber auch genießen und die eigenen Stärken auf den Platz bringen. Dass die vorhanden sind, das hat seine Mannschaft in der vergangenen Spielzeit unter Beweis gestellt. Jetzt geht es darum, sich auch eine Klasse höher zu beweisen – und die Neuzugänge möglichst schnell zu integrieren. Dass es noch eine Weile dauern wird, bis alle Abläufe perfekt sind, bis ein Rädchen optimal ins andere greift, das weiß der Trainer. Er hofft allerdings, dass auch der aktuelle Leistungsstand schon ausreicht, um gegen Schneifel und auch gegen andere Mannschaften in der neuen Spielklasse zu bestehen. Mit Euphorie, Demut und Mut.