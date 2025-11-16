1:5-Klatsche in Bitburg Mendig kassiert vier Gegentore in 16 Minuten 16.11.2025, 18:42 Uhr

i Haderte mit der Leistung seiner Mannschaft in Hälfte zwei: Mendigs Trainer Damir Mrkalj, dessen Team in Bitburg nach einem 1:1 zur Pause noch mit 1:5 unter die Räder kam. Max Jäger / Media

Eine 1:5-Klatsche mit vier Gegentoren in 16 Minuten erlebte der SV Eintracht Mendig beim FC Bitburg. Was aber noch bitterer war: Eine wohl schwere Verletzung des Torschützen Leonid Zerwas.

Gerade als Damir Mrkalj seinen Co-Trainer Kodai Stalph einwechseln und auf eine Fünferkette umstellen wollte, um der Defensive mehr Stabilität zu geben, erzielte der FC Bitburg durch Simon Floß und per Traumtor in den Winkel das vorentscheidende 3:1. Am Ende stand für den SV Eintracht Mendig eine deutliche 1:5-Niederlage bei ihrem Gastspiel in der Eifel.







