Mitfavorit trifft auf Aufsteiger: Beim Rheinlandliga-Duuell zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich und dem SV Eintracht Mendig scheinen die Karten klar verteilt – doch der Underdog hat durchaus Grund, selbstbewusst ins Spiel zu gehen.

Weil am Samstag die Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag der SG 2000 Mülheim-Kärlich stattfinden, wurde die Partie des Dritten der Fußball-Rheinlandliga gegen den Fünften SV Eintracht Mendig auf Freitagabend (20 Uhr) vorverlegt – und soll, sofern es das Wetter zulässt, auf dem Rasenplatz stattfinden. „Flutlicht, Freitagabend, kleines Derby, ich mag solche Spiele“, sagt SG-Coach Nenad Lazarevic, dessen Team aktuell vier Zähler mehr auf dem Konto hat als die Gäste.

Dessen Mannschaft hatte in der jüngsten Vergangenheit, obwohl die beiden Orte gerade einmal 20 Kilometer voneinander trennen, keinerlei Schnittmengen. „Wenn, haben wir nur gegen die Mülheimer Zweite gespielt“, sagt Mendigs Coach Damir Mrkalj. Der hat sich aber in den vergangenen Wochen ein Bild vom kommenden Gegner gemacht, war, genau wie sein Gegenüber Lazarevic, beim einen oder anderen Spiel vor Ort, unter anderem auch beim Mülheimer Sieg gegen Andernach.

„Sie spielen schon sehr lange zusammen und das merkt man. Da sind die Abläufe automatisiert, sie machen auffällig wenig Fehler, spielen vielleicht nicht so spektakulär, aber total abgeklärt.“

Mendigs Trainer Damir Mrkalj über Gegner Mülheim-Kärlich﻿

Seine Erkenntnis: Auch wenn, wie schon in der Vorwoche gegen Tabellenführer Ahrweiler, erneut eine Spitzenmannschaft auf sein Team wartet, ist die Herangehensweise der beiden doch sehr unterschiedlich. Ahrweiler spielt Hurrafußball, während Mrkalj den Mülheimer Fußball „seriös und unaufgeregt“ nennt. „Sie spielen schon sehr lange zusammen und das merkt man. Da sind die Abläufe automatisiert, sie machen auffällig wenig Fehler, spielen vielleicht nicht so spektakulär, aber total abgeklärt.“

i Brice Marc Braquin Mitel (weißes Trikot) und sein SV Mendig zeigten gegen den Ahrweiler BC eine gute Leistung, verloren am Ende aber mit 0:3. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Ob er, wie gegen Ahrweiler, auf eine Fünferkette setzen wird, weiß er noch nicht. Trotz der 0:3-Niederlage hatte die seiner Meinung nach gut funktioniert, der Plan wäre fast aufgegangen – wenn sein SV die Chancen zu Beginn der Partie genutzt hätte. Tat er nicht, leistete sich anschließend individuelle Fehler, die zu Gegentoren führten, und verlor am Ende deutlich. „Es ist aber gut zu wissen, dass die Jungs umswitchen können, dass auch eine Fünferkette ein mögliches Mittel sein kann.“

Vierer- oder Fünferkette: Mrkalj will sich nicht festlegen, Lazarevic erwartet Geduldsspiel﻿

Mrkaljs Gegenüber geht von einer Fünferkette aus, erwartet einen kompakt stehenden Gegner, der mit zwei defensiven Ketten agieren wird – und mahnt seine Mannschaft zu der nötigen Geduld. „Wir werden sie bearbeiten, uns viel bewegen müssen, denn sie werden uns nur wenig Räume anbieten“, sagt Lazarevic, der an den bisherigen Auftritten seiner Mannschaft nur wenig auszusetzen hatte. Beim Remis gegen Bitburg bemängelte er die Torausbeute, die allerdings in der Vorwoche beim 4:0 gegen Morbach nahezu perfekt war. „Da sieht man, dass die Jungs bereit sind, Dinge anzunehmen und umzusetzen.“

Allerdings sind Quervergleiche zu Morbach und Bitburg seiner Meinung nach schwierig, eben weil er mit Mendig einen ganz anders auftretenden Gegner erwartet. Ob nun Vierer- oder Fünferkette, bei den Gästen könnte es eine Veränderung geben: Nico Groß ist wieder aus dem Urlaub zurück, trainierte unter der Woche individuell und könnte eine Option für die Startelf werden. Hier will sich Mrkalj allerdings noch nicht festlegen. Definitiv nicht dabei ist Marko Bosic, zudem steht hinter Max Bernds aufgrund von muskulären Problemen noch ein Fragezeichen.

„So schnell kann es gehen. Da stellt man sich vor der Saison die Frage, wer im Tor stehen wird, und ist am Ende froh, dass man überhaupt noch einen hat.“

Mülheims Coach Nenad Lazarevic über die Verletztenmisere auf der Torhüterposition

Bei den Gastgebern werden Lauro Männchen, Daniel Aretz und Sebastian Hollendung weiterhin fehlen, auch bei Keeper Marc Reifenschneider ist noch kein Ende der Verletztenphase in Sicht. Zuletzt stand Felix Lehmann im Kasten, auch weil sich mit Hamada Khalil ein weiterer Keeper verletzt hatte. „So schnell kann es gehen. Da stellt man sich vor der Saison die Frage, wer im Tor stehen wird, und ist am Ende froh, dass man überhaupt noch einen hat“, sagt Lazarevic mit einem Lachen. „Die Jungs haben es jedenfalls bisher gut gemacht.“

Das trifft übrigens auch auf Pascal „Kalle“ Steinmetz zu, der zuletzt gegen Morbach doppelt traf, sich schon fünfmal in die Torschützenliste eingetragen hat. „Auf ihn müssen wir natürlich schon ein besonderes Augenmerk legen“, sagt Mrkalj. „Aber generell ist Mülheim eine Mannschaft, die Fehler sehr schnell bestraft.“ Fehler, die sein Team gegen den ABC noch machte, die sie dieses Mal vermeiden will.