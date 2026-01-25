3:2 gegen A-Ligist Bendorf Mendig gewinnt Test, macht Mrkalj aber nicht froh Sina Ternis 25.01.2026, 09:49 Uhr

i Erzielte im Test beim A-Ligisten SC Bendorf-Sayn das zwischenzeiliche 1:0: Mendigs Offensivakteur Dama Kanoute. Jörg Niebergall

Frühe Führung, zwischenzeitlicher Rückstand und am Ende noch ein 3:2-Sieg gegen den A-Ligisten SC Bendorf-Sayn. Coach Damir Mrkalj ist mit der bisherigen Vorbereitung alles andere als zufrieden. Aus guten Gründen.

Mit 3:2 hat der Fußball-Rheinlandligist SV Eintracht Mendig seinen zweiten Test in der Wintervorbereitung gewonnen. Allerdings hatte die Mannschaft von Coach Damir Mrkalj gegen den A-Ligisten SC Bendorf-Sayn zwischenzeitlich mit 1:2 zurückgelegen – und nicht nur deswegen dafür gesorgt, dass der Trainer alles andere als euphorisch war.







Artikel teilen

Artikel teilen