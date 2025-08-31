Aufsteiger Eintracht Mendig ist mit drei Siegen aus vier Spielen prima in die Rheinlandliga gestartet. Trainer Damir Mrkalj freute sich über ein 4:1 in Arzfeld – und steht mit seinem Team nun vor großen Herausforderungen.

Erst als der aufgerückte Außenverteidiger Nikolas Groß per sehenswertem Flugkopfball in der 74. Minute zum 4:1 für seinen SV Eintracht Mendig traf, fiel die Anspannung von Trainer Damir Mrkalj ab. Denn da war klar: Die Gegenwehr der SG Arzfeld ist gebrochen, dem dritten Saisonsieg in der Fußball-Rheinlandliga steht nichts mehr im Weg. Am Ende blieb es beim Gastspiel nahe der belgischen Grenze beim 1:4 (0:3), auch weil Mendig in der Schlussphase zu fahrlässig mit seinen Umschaltsituationen umgegangen war und es so versäumt hatte, das Ergebnis noch in die Höhe zu schrauben. Ein kleines Manko, mit dem Mrkalj sehr gut leben konnte, schließlich ist seine Mannschaft mit drei Siegen bei einer Niederlage nahezu optimal in die Saison gestartet. „Das war aber auch, ohne den Gegnern zu nahetreten zu wollen, fast nötig.“ Er sagt es vor allem mit Blick auf den schwierigen September, in dem mit dem Ahrweiler BC, der SG 2000 Mülheim-Kärlich und Rot-Weiss Wittlich gleich drei heiße Anwärter auf die oberen Plätze kommen.

Doch zunächst einmal stand die Partie in Arzfeld im Fokus. Und an der gab es aus Sicht es Mendiger Coachs wenig zu bemängeln. „Wir wussten, was auf uns zukommen würde, und waren darauf gut eingestellt“, sagte er – und spielte auf den engen Platz, die vielen Arzfelder Zuschauer, die allesamt auf einer Seite des Rasens stehen, und auf die Umstellungen in der eigenen Mannschaft an.

Zwei Youngster dürfen von Beginn an ran und machen ihre Sache gut

Mit Nico Fogolin im Tor und Adrian Medic in der Viererkette gaben gleich zwei Youngster ihr Startelfdebüt und machten ihre Sache laut Trainer gut. „Klar, es gab den einen oder anderen Abstimmungsfehler, aber das passiert und das gestehen wir den beiden auch allen zu. Die Mannschaft hat die Jungs aber gut aufgenommen und ich kann den beiden nur ein Lob aussprechen“. so Mrkalj.

Das Lob des Trainers hatten sich an diesem Nachmittag aber noch mehr Spieler verdient. So beispielsweise Stürmer Brice Marc Braquin Mitel, der zwar selbst keinen Treffer zum Sieg seiner Mannschaft besteuerte, aber nahezu alle direkt oder indirekt vorbereitete. Immer wieder nutzte der Offensivakteur seinen Tempovorteil und setzte anschließend seine Mitspieler in Szene. So auch bei den beiden frühen Treffern durch Leonard Zerwas. Beide Male spielte Mendig die Angriffe gut aus, beim 1:0 legte Mitel den Ball quer auf den eingelaufenen Zerwas (6.), beim 2:0 scheiterte der Stürmer am heimischen Schlussmann Florian Moos, und Zerwas staubte ab (13.).

„Die beiden frühen Tore haben uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Mrkalj, dessen Team in der ersten Halbzeit schon den einen oder anderen gefährlichen Einwurf zu überstehen hatte, in der Verteidigung aber konsequent und konzentriert agierte. Und als dann vor der Pause, erneut nach Vorarbeit Mitels, Dama Kanoute mit einer schönen Einzelaktion das 3:0 aus Sicht der Gäste erzielte, schien die Partie gelaufen.

„Man hat gemerkt, dass danach ein Bruch im Arzfelder Spiel war. Wir hatten in der Folge noch jede Menge Räume, die wir dann aber nicht genutzt und die Chancen fast schon kläglich vergeben haben.“

Mendigs Trainer Damir Mrkalj über die Phase nach dem 4:1

Doch Mrklaj warnte sein Team noch in der Kabine, „denn wir haben in jedem Spiel in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff einen Gegentreffer kassiert“. Dieses Mal dauerte es neuneinhalb Minuten, ehe die Gastgeber durch Johnny Bisschop zum Anschlusstreffer kamen. Das sorgte in Arzfeld noch einmal für eine besondere Atmosphäre, die Zuschauer trieben ihre Mannschaft nach vorne, die wiederum witterte ihre Chance. „Da hatten wir schon 20 schwierige Minuten zu überstehen“, sagte der Mendiger Trainer, dessen Team aber die Ruhe bewahrte und die Arzfelder Drangphase schadlos überstand.

Dann war es, wie erwähnt, der aufgerückte Koch, der mit dem Treffer zum 4:1 für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte. „Man hat gemerkt, dass danach ein Bruch im Arzfelder Spiel war. Wir hatten in der Folge noch jede Menge Räume, die wir dann aber nicht genutzt und die Chancen fast schon kläglich vergeben haben“, bilanzierte Mrkalj und konnte mit dem kleinen Schönheitsfehler gut leben.

SG Arzfeld – SV Eintracht Mendig 1:4 (0:3)

Arzfeld: Moos – Lempges, J. Propson (89. Lunkes), Schmitz, Ewen (76. Jakobi), Morgens, B. Propson, Juchmes (76. Lempges), Bah, Bisschops, Mayers (56. Kockelmann).

Mendig: Fogolin – Koch (84. Bosic), Zimmer, Medic, Groß – Wengenroth, Heinemann – Montermann (82. Maas), Kanoute (76. Slavov), Zerwas (70. Bernads) – Braquin (87. Hempgesberg).

Schiedsrichter: Jason Lieser (Hetzerath).

Zuschauer: 300.

Tore: 0:1 und 0:2 Leonard Zerwas (6., 13.), 0:3 Dama Kanoute (42.), 1:3 Johnny Bisschop (56.), 1:4 Nikolas Groß (74.).