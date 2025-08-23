Am Ende wurde es noch einmal richtig spannend: Obwohl die Gäste aus Rübenach mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 auch eine Unterzahl in Kauf nehmen mussten, machten sie den Hausherren SV Mendig das Leben noch einmal richtig schwer.

Schön anzusehen ist sicherlich nicht eins der ersten Attribute, die einem einfallen, wenn es darum geht, die Fußball-Rheinlandliga-Partie zwischen dem SV Eintracht Mendig und dem FV Rheingold Rübenach zu umschreiben. Zerfahren, intensiv, taktisch geprägt und spannend sind Adjektive, die das Freitagabendspiel, das die Gastgeber am Ende verdient mit 2:1 (2:0) für sich entscheiden konnten, besser beschreiben.

„Ich glaube, bis auf die beiden Tore hatte auch Mendig keine Chance in Halbzeit eins.“

Rübenachs Coach Benedikt Lauer﻿

Dass es allerdings noch einmal spannend werden könnte, das war nach den ersten 45 Minuten nicht unbedingt abzusehen. Denn zu diesem Zeitpunkt führte Mendig mit 2:0, hatte das Spiel im Griff, ließ dabei vor allem defensiv nichts zu. Aber das Ganze war, wie eingangs erwähnt, weit davon entfernt, ein fußballerischer Leckerbissen zu sein. „Man hat schon gemerkt, dass sich beide Mannschaften sehr gut kennen, dass keiner einen Fehler machen wollte“, sagte Mendigs Trainer Damir Mrkalj. Das drückte sich dann darin aus, dass sich die Teams über weite Strecken im Mittelfeld neutralisierten, die Räume gut zuliefen – und den Gegner so kaum gefährlich ins letzte Drittel vordringen ließen. „Ich glaube, bis auf die beiden Tore hatte auch Mendig keine Chance in Halbzeit eins“, so Rübenachs Coach Benedikt Lauer.

Die eine oder andere Möglichkeit war es dann aber doch, die die Hausherren sich erarbeiten konnten: Nach acht Minuten setzte sich Leonard Zerwas über die linke Seite schön durch, bediente in der Mitte Brice Mitel, dessen Direktabnahme aber deutlich übers Tor ging. Der erste Treffer fiel dann unter Mithilfe der Gäste, als eine Flanke von Tim Montermann vor die Füße Dama Kanoutes abgewehrt wurde – und der beförderte den Ball per Direktabnahme ins lange Eck (16.). Der Offensivakteur hatte zum ersten Mal von Beginn an rangedurft, überzeugte mit einem starken Auftritt, wäre allerdings fast noch zum tragischen Helden geworden.

Anschlusstreffer fällt zu diesem Zeitpunkt überraschend

Doch zunächst einmal legte sein Team nach: Nach einem Foulspiel von Kevin Schenk an Mitel verwandelte Mendigs Kapitän Niklas Heinemann den fälligen Elfmeter souverän zum 2:0 (36.). Das war deswegen verdient, weil der SV insgesamt zielstrebiger nach vorne spielte, wacher in den Zweikämpfen war, die bessere Spielanlage hatte. Rübenach fehlte es im letzten Drittel an Präzision und an Überzeugung. „Ich glaube, ich habe keine Chance für sie gesehen“, sagte Mrkalj – und hatte recht. Zumindest mit Blick auf Hälfte eins.

Nach Wiederanpfiff waren es dann auch zunächst die Gastgeber, die in Person von Zerwas noch einen Schuss ans Außennetz für sich verbuchen konnten, ehe Rübenach – zu diesem Zeitpunkt sicherlich überraschend – zum Anschlusstreffer kam. Und hier kommt wieder Torschütze Kanoute ins Spiel: Der ließ sich nämlich kurz vorm eigenen Strafraum auf ein unnötiges Dribbling ein, verlor den Ball an Hamza Aliou, der Marcel Miller bediente, der wiederum aus kurzer Distanz keine Probleme hatte, Mendigs Schlussmann Robin Rohr zu überwinden (60.).

„Da sieht man wieder mal, wie viel der Kopf ausmacht.“

Mendigs Trainer Damir Mrkalj über den Leistungseinbruch nach dem 1:2

Allerdings währte die Freude über das 1:2 bei den Gästen nicht allzu lange, denn direkt im Anschluss kam es im Kampf um den Ball – der Stürmer wollte die Kugel schnell aus dem Netz holen, Rohr die aber nicht schnell hergeben – zu einem Gerangel zwischen Keeper und Aliou, Letzterer sah wegen einer Tätlichkeit Rot. Die Gäste waren zwar dran, aber eben auch ein Mann weniger. „Ich hätte uns gern in Gleichzahl gesehen“, sagte Lauer. Aus Gründen. Denn mit dem Anschlusstreffer war plötzlich jegliche Mendiger Souveränität weg.

Es gab keine klaren Aktionen mehr, es kam kein Spielfluss auf, Umschaltmomente wurden schlecht ausgespielt, die Gastgeber ließen sich mehr und mehr in die eigene Hälfte drücken. „Da sieht man wieder mal, wie viel der Kopf ausmacht“, so der SV-Trainer. Dessen Team musste noch zwei brenzlige Situationen überstehen: Einen Lattenschuss Millers aus rund 25 Metern (80.) und einen Abschluss von Lorenc Canaj, der knapp am Tor vorbei segelte (95.). „Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte verloren“, bilanzierte Lauer. Mrkalj freute sich über einen „wichtigen Arbeitssieg“.

SV Eintracht Mendig – FV Rheingold Rübenach 2:1 (2:0)

Mendig: Rohr – Koch, Zimmer, Eberhardt, Groß – Heinemann (90. Bernads), Wengenroth – Montermann, Kanoute (77. Hemgesberg), Zerwas (90.+2 Slavov) – Mitel.

Rübenach: Oost – Symrek, K. Freisberg, Lauer (82. Schug), Schenk (82. Canaj), Flies (70. Juranovic) – Tillmanns, Klöckner, Pitkowski – Aliou, Miller (88. Stenz).

Schiedsrichter: Dominik Franklin (Laufeld).

Zuschauer: 200.

Tore: 1:0 Dama Kanoute (16.), 2:0 Niklas Heinemann (36./Foulelfmeter), 2:1 Marcel Miller (60.).

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Hamza Aliou (Rübenach) nach Tätlichkeit (61.).