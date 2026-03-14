Dieses Mal geht die Taktik auf Mendig erkämpft sich wichtigen Dreier gegen Mülheim Sina Ternis 14.03.2026, 00:01 Uhr

i Brice Braquin Mitel (weißes Trikot) erzielte den einzigen Treffer der Partie. Der Mendiger Stürmer machte beim 1:0 gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich zudem viele Bälle fest, war einer der auffälligsten Akteure bei den Hausherren. Jörg Niebergall

Defensiv gut stehen und im Idealfall eine der Umschaltsituationen nutzen: Dieses Mal ging die Taktik des SV Eintracht Mendig auf. Die Mannschaft von Damir Mrkalj besiegte Mülheim mit 1:0 und sicherte sich einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf.

Dass der Regen 90 Minuten plus Nachspielzeit auf ihn eingeprasselt und zwei Jacken durchnässt hatte, das war nach Abpfiff ganz schnell vergessen bei Damir Mrkalj. Denn sein SV Eintracht Mendig hatte sich zuvor einen 1:0-Sieg gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich erkämpft, erarbeitet und sicherlich auch ein Stück weit ermauert.







Artikel teilen

Artikel teilen