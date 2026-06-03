Vier Neuzugänge sind fix
Mendig bastelt am Kader, Mrkalj will wieder spielen
Tauschen in der kommenden Saison einmal die Trikots: Marius Wingenbach (blaues Trikot) wechselt zum SV Eintracht Medig, Nikolas
Tauschen in der kommenden Saison einmal die Trikots: Marius Wingenbach (blaues Trikot) wechselt zum SV Eintracht Medig, Nikolas Groß wird sich künftig das Andernacher Trikot überstreifen.
René Weiss

Vier externe Neuzugänge, ein interner „Neuer“ und die Hoffnung auf einen Comebacker – der Kader des SV Eintracht Mendig für die kommende Bezirksligasaison nimmt langsam Formen an. Es sollen aber noch Defensivakteure kommen.

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Nach dem Abstieg gibt’s den Umbruch beim künftigen Mitte-Bezirksligisten SV Eintracht Mendig. Teils gewollt, teils aber auch der Tatsache geschuldet, dass viele Spieler dem Verein den Rücken kehren, sodass Coach Damir Mrkalj maximal noch ein Grundgerüst, aber keinesfalls mehr eine komplette erste Elf zur Verfügung gehabt hätte.

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