Das 4:5-Spektakel von Linz Mayens Steil kann es auch nach einer Nacht nicht fassen Sina Ternis 31.08.2026, 15:59 Uhr

i Ein Bild mit Symbolcharakter: In der siebten Minute der Nachspielzeit jubelte Marcel Löhr, der Kapitän des TuS Mayen, der gerade den Elfmeter zum 5:4 im Tor untergebracht hatte. Zum Leidwesen von Florian Mamuti und seinem VfB Linz. Maximilian Jäger

Als Marcel Löhr in der Nachspielzeit einen Elfmeter im Netz unterbrachte, kannte der Jubel beim TuS Mayen keine Grenzen mehr. Der hatte beim VfB Linz aus einem 0:4 ein 5:4 gemacht. Und der Trainer kann’s auch am Tag danach noch nicht fassen.

Auch nach einmal drüber Schlafen konnte Marc Steil das, was er am Sonntagnachmittag auf dem Linzer Kaiserberg erlebt hatte, noch nicht so recht fassen. Da hatte sein TuS Mayen binnen 50 Minuten, die Nachspielzeit mit eingerechnet, beim VfB Linz im Rheinlandliga-Kellerduell aus einem 0:4 ein 5:4 gemacht.







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