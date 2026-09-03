Im Stadion gegen Bitburg Mayen will Euphoriewoge auch ins Heimspiel retten Sina Ternis 03.09.2026, 07:00 Uhr

i Mayens Leon Kryeziu (rotes Trikot) wurde im Spiel gegen den VfB Linz eingewechselt und erzielte den Ausgleichstreffer zum 4:4, am Ende gewann der TuS die Partie noch mit 5:4. Heinz-Werner Lamberz

Der erste Mayener Sieg in der Rheinlandliga war ein ganz besonderer, denn aus einem 0:4 wurde noch ein 5:4. Klar, dass da die Stimmung gut war – und die soll nun auch ins Heimspiel gegen Bitburg transportiert werden.

Schlechte Stimmung hat Marc Steil seit dem Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga selten erlebt bei seinem TuS Mayen. Aber klar ist natürlich auch, dass die nach der fulminanten Aufholjagd und dem 5:4-Sieg am vergangenen Wochenende beim VfB Linz noch ein bisschen ausgelassener war, dass alles noch ein wenig leichter von der Hand beziehungsweise vom Fuß ging.







Artikel teilen

Artikel teilen