Niederlage bei Hochwald Mayen verliert 1:4, erlebt aber keine Trauer-Heimfahrt Sina Ternis 14.11.2026, 21:46 Uhr

i Dieses Mal war der Gegner einfach zu stark, seine eigene Mannschaft zu ersatzgeschwächt. Und dennoch zog Mayens Coach Nikolai Foroutan auch positives Erkenntnis aus der 1:4-Niederlage. Jörg Niebergall

Es war keinesfalls alles schlecht, was Mayens Interimscoach Nikolai Foroutan bei der 1:4-Niederlage bei der SG Hochwald zu sehen bekam. Am Ende war es ihm ohnehin wichtiger, das Positive rausziehen. Beispielsweise den 1:4-Anschlusstreffer.

Es war schon nicht gut losgegangen für den TuS Mayen beim Gastspiel bei der SG Hochwald. Nach fünf Minuten kassierte die Mannschaft von Interimscoach Nikolai Foroutan das Gegentor zum 0:1, am Ende stand eine 1:4-Niederlage des Tabellenletzten bei einem der Spitzenteams der Fußball-Rheinlandliga.







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