Niederlage bei Hochwald
Mayen verliert 1:4, erlebt aber keine Trauer-Heimfahrt
Dieses Mal war der Gegner einfach zu stark, seine eigene Mannschaft zu ersatzgeschwächt. Und dennoch zog Mayens Coach Nikolai Fo
Dieses Mal war der Gegner einfach zu stark, seine eigene Mannschaft zu ersatzgeschwächt. Und dennoch zog Mayens Coach Nikolai Foroutan auch positives Erkenntnis aus der 1:4-Niederlage.
Jörg Niebergall

Es war keinesfalls alles schlecht, was Mayens Interimscoach Nikolai Foroutan bei der 1:4-Niederlage bei der SG Hochwald zu sehen bekam. Am Ende war es ihm ohnehin wichtiger, das Positive rausziehen. Beispielsweise den 1:4-Anschlusstreffer.

Lesezeit 2 Minuten
Es war schon nicht gut losgegangen für den TuS Mayen beim Gastspiel bei der SG Hochwald. Nach fünf Minuten kassierte die Mannschaft von Interimscoach Nikolai Foroutan das Gegentor zum 0:1, am Ende stand eine 1:4-Niederlage des Tabellenletzten bei einem der Spitzenteams der Fußball-Rheinlandliga.
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