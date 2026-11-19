Poliert einer die Bilanz auf? Mayen gegen Schweich: Heim- trifft auf Auswärtsschwäche Sina Ternis 19.11.2026, 15:00 Uhr

i Kevin Cabello (links, hier im Spiel gegen Eintracht Trier II) steht dem TuS Mayen im Heimspiel gegen den TuS Mosella Schweich wieder zur Verfügung und trägt mit dazu bei, dass der Konkurrenzkampf angekurbelt wird. Sebastian J. Schwarz

Der TuS Mayen wartet daheim immer noch auf den ersten Sieg. Das erste Tor gab es vor knapp zwei Wochen beim 1:3 gegen Trier-Tarforst. Gibt’s nun auch den ersten Dreier gegen auswärts noch sieglose Schweicher?

Wenn nicht jetzt, wann dann? So könnte die Fragestellung beim TuS Mayen vor dem Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen den TuS Mosella Schweich durchaus lauten. Wenn nicht jetzt, wann dann will man den ersten Heimsieg, der zugleich den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Rheinlandliga bedeuten würde, einfahren?







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