Der TuS Mayen wartet daheim immer noch auf den ersten Sieg. Das erste Tor gab es vor knapp zwei Wochen beim 1:3 gegen Trier-Tarforst. Gibt’s nun auch den ersten Dreier gegen auswärts noch sieglose Schweicher?
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Wenn nicht jetzt, wann dann? So könnte die Fragestellung beim TuS Mayen vor dem Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen den TuS Mosella Schweich durchaus lauten. Wenn nicht jetzt, wann dann will man den ersten Heimsieg, der zugleich den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Rheinlandliga bedeuten würde, einfahren?