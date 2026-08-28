Beide Teams sind noch sieglos Mayen gastiert zum Kellerduell auf Linzer Kaiserberg Sina Ternis 28.08.2026, 15:00 Uhr

i Mayens Trainer Marc Steil wusste, dass es nach dem Aufstieg in die Rheinlandliga schwer werden würde, dennoch trauert er (unnötig) liegen gelassenen Punkten hinterher – und hofft, dass der Knoten gegen den VfB Linz platzt. Jörg Niebergall

Den Start in die Saison hatte man sich sicher sowohl beim VfB Linz als auch beim TuS Mayen anders vorgestellt. Die Gastgeber haben vor dem direkten Duell einen Punkt, die Gäste reisen noch ohne Zähler an. Wer kann am Sonntag den ersten Dreier landen?

Natürlich ist die Tabelle nach drei absolvierten Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga noch nicht sonderlich aussagekräftig. Natürlich spricht vieles dafür, dass die in den kommenden Wochen und Monaten noch einmal kräftig durchgerüttelt werden wird.







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