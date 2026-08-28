Den Start in die Saison hatte man sich sicher sowohl beim VfB Linz als auch beim TuS Mayen anders vorgestellt. Die Gastgeber haben vor dem direkten Duell einen Punkt, die Gäste reisen noch ohne Zähler an. Wer kann am Sonntag den ersten Dreier landen?
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Natürlich ist die Tabelle nach drei absolvierten Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga noch nicht sonderlich aussagekräftig. Natürlich spricht vieles dafür, dass die in den kommenden Wochen und Monaten noch einmal kräftig durchgerüttelt werden wird.