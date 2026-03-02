Spieler des Spieltags Matthias Wengenroth: In Ragnar-Ache-Manier, nur hinten Sina Ternis 02.03.2026, 10:51 Uhr

i SV Eintracht Mendig, Dennis Csermak, Collage: Svenja Wolf

Mal war es eine gewagte Grätsche, mal ein per Fallrückzieher geklärter Ball, mal ein starker Kopfball – Matthias Wengenroth stand beim 3:1 gegen Arzfeld sinnbildlich für den Mendiger Sieg und ist unser „Spieler des Spieltags“ in der Rheinlandliga.

Dass der Name nicht der erste war, den Damir Mrkalj, Trainer des SV Eintracht Mendig, nannte, als er nach einem potenziellen Spieler des Spieltags in der Fußball-Rheinlandliga gefragt wurde, spricht noch deutlich mehr für als gegen den Akteur, der sich dieses Mal die „Krone aufsetzen“ kann – was folgende Aussage Mrkaljs untermauert: „Ganz ehrlich, der muss mit seiner Art und Weise eigentlich außer Konkurrenz laufen, denn die schlechteste Note, ...







