VfB auswärts noch punktlos Matcht es endlich zwischen Linz und fremdem Geläuf? 21.11.2024, 00:00 Uhr

i In der Vorwoche gab es für Linus Tücke (links) und Fabio Schopp endlich wieder Grund zum Jubeln. Gegen Malberg fuhr der VfB Linz einen Sieg ein. Der nächste soll am Samstag beim FSV Trier-Tarforst folgen. Foto: Max Jäger / Media Max Jäger / Media

Der VfB Linz und Auswärtsspiele, das passt in dieser Rheinlandliga-Saison noch nicht zusammen. Am Samstag beim Gastspiel beim FSV Trier-Tarforst wäre ein guter Zeitpunkt, um es endlich matchen zu lassen.

Drei Spiele hat der VfB Linz in diesem Jahr in der Fußball-Rheinlandliga noch zu absolvieren: beim FSV Trier-Tarforst am Samstag (17.30 Uhr), beim Ahrweiler BC und zu Hause gegen Cosmos Koblenz. Der Statistikexperte wird direkt merken, dass da noch zwei Partien auf fremdem Platz auf den Letzten der Auswärtstabelle zukommen und dass mit Cosmos Koblenz eine Mannschaft aus den oberen Tabellenregionen auf den Linzer Kaiserberg kommt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen