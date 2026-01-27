Trainer auch ab Sommer im Amt Marvin Schenk verlängert beim TuS Immendorf Sina Ternis 27.01.2026, 09:37 Uhr

i Marvin Schenk (rechts) geht als Trainer des TuS Immendorf im Sommer kommenden Jahres in seine zweite Saison. Sein Vorgänger Torben Kühl-Decker (links), der mittlerweile als sportlicher Leiter fungiert und Schenk waren sich da schnell einig. Emily Vosswinkel

Der TuS Immendorf setzt auf Kontinuität und verlängert mit Trainer Marvin Schenk. Der Coach bleibt ligaunabhängig, will den Kader weitgehend zusammenhalten und setzt auf Charakter und Weiterbildung statt auf Budget.

Der TuS Immendorf und Trainer Marvin Schenk gehen auch gemeinsam in die kommende Spielzeit, im Idealfall in der Fußball-Rheinlandliga, allerdings erfolgte die Zusage ligaunabhängig. Aktuell steht der TuS auf Rang 14 und damit einen Platz und einen Punkt vor der Abstiegszone.







Artikel teilen

Artikel teilen