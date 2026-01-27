Der TuS Immendorf setzt auf Kontinuität und verlängert mit Trainer Marvin Schenk. Der Coach bleibt ligaunabhängig, will den Kader weitgehend zusammenhalten und setzt auf Charakter und Weiterbildung statt auf Budget.
Lesezeit 1 Minute
Der TuS Immendorf und Trainer Marvin Schenk gehen auch gemeinsam in die kommende Spielzeit, im Idealfall in der Fußball-Rheinlandliga, allerdings erfolgte die Zusage ligaunabhängig. Aktuell steht der TuS auf Rang 14 und damit einen Platz und einen Punkt vor der Abstiegszone.