Haben wir eine Präferenz für große, torgefährliche Stürmer? Nicht unbedingt, aber auch an diesem Wochenende hat sich mit Mülheim-Kärlichs Martin Jacobs einer aus dieser Kategorie in den Fokus gespielt – und ist unser Spieler des Spieltags.
Lesezeit 4 Minuten
Ohne Frage, es sind meist die Stürmer, die sich in den Fokus der Aufmerksamkeit schießen – und das im wahrsten Wortsinn. Schließlich sind sie es, die mit ihren Toren den öffentlichkeitswirksamen Teil dazu beitragen, dass am Ende im Idealfall ein Sieg für ihre Mannschaft steht.