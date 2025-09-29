Spieler des Spieltags Martin Jacobs: Nach Hattrick geht’s ab unter die Dusche 29.09.2025, 15:54 Uhr

i Irene Appel/Illustration Svenja Wolf

Haben wir eine Präferenz für große, torgefährliche Stürmer? Nicht unbedingt, aber auch an diesem Wochenende hat sich mit Mülheim-Kärlichs Martin Jacobs einer aus dieser Kategorie in den Fokus gespielt – und ist unser Spieler des Spieltags.

Ohne Frage, es sind meist die Stürmer, die sich in den Fokus der Aufmerksamkeit schießen – und das im wahrsten Wortsinn. Schließlich sind sie es, die mit ihren Toren den öffentlichkeitswirksamen Teil dazu beitragen, dass am Ende im Idealfall ein Sieg für ihre Mannschaft steht.







